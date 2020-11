Le fidèle Mo Cheeks rejoint Billy Donovan aux Bulls

Après avoir fait le ménage sur le banc des Bulls, Billy Donovan doit désormais le remplir avec ses hommes. D’après ESPN, on peut déjà ajouter la présence de Josh Longstaff à ses côtés à partir de la saison prochaine.

Cet assistant de 38 ans, en NBA depuis maintenant une décennie, a commencé sa carrière avec le Thunder (2010-2014) avant de rejoindre New York pendant trois saisons. Chez les Knicks, il s’occupait notamment des jeunes et était très proche de Kristaps Porzingis.

Puis, en 2017, il avait pris les commandes des BayHawks, l’équipe de G-League affilée aux Hawks. Il n’est resté qu’une saison à ce poste, avant de finalement rejoindre les Bucks en 2018, pour assister Mike Budenzholzer.

Autre arrivée, celle de Mo Cheeks. Ancien joueur et coach de Philadelphie, il assistait Billy Donovan à Oklahoma City depuis 2015, et il a donc décidé de le suivre aux Bulls. C’est un entraîneur d’expérience, très respecté, et Billy Donovan pourra donc toujours compter sur lui comme premier assistant.