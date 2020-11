Pat Riley ravi de voir l’évolution de Tyler Herro

Lors de sa conférence de presse de fin de saison, Pat Riley a évoqué l’environnement unique qui règne dans sa franchise. Auteur d’une superbe saison rookie, Tyler Herro fait partie des joueurs qui symbolisent à la perfection cette identité, basée sur le travail, la rigueur et le dépassement de soi.

Le président du Heat n’a donc pu que se réjouir d’avoir assisté à la progression constante de son jeune arrière, au cours d’une première saison qui s’est terminée en Finals, après un parcours exceptionnel dans la « bulle » et une réussite personnelle qu’il doit à son travail.

« Il a vite grandi en écoutant et notamment grâce au mentorat d’Udonis Haslem, Jimmy Butler, Goran Dragic, tous ces gars et ceux qui sont arrivés à la mi-saison, Andre (Iguodala), Solomon (Hill), Kelly (Olynyk) et Meyers (Leonard). Tous ces vétérans l’ont pris sous leur aile parce qu’ils ont vu quelque chose de spécial » explique notamment Pat Riley. « Il s’est amélioré non seulement au tir, mais aussi à la création, dans le maniement du ballon. J’avais l’habitude de le voir ici sur le terrain avec nos entraîneurs qui le développaient en le soumettant à une myriade d’exercices de maniement du ballon contre la pression, en le frappant avec les sac lourds, en le faisant aller au panier jusqu’à le faire tomber et en s’assurant qu’il se concentrait sur la finition ».

Une vision de jeu en gros progrès

Par son assurance, sa palette offensive et son culot, Tyler Herro s’est parfois comporté comme un « franchise player » à seulement 20 ans. Comme lors du Game 4 de la finale de conférence face à Boston lorsqu’il a collé 37 points aux Celtics. « Il a joué comme s’il était la superstar qu’il deviendra bientôt », avait alors glissé le nouveau consultant Vince Carter après cette performance historique.

« C’est un joueur offensif, très efficace », poursuit Pat Riley. « Il s’est amélioré en tant que créateur. Sa vision de jeu s’est également améliorée. Il a commencé à voir d’autres actions parce qu’il arrivait à être efficace en allant jusqu’au cercle. C’est un gamin génial. Il travaille dur et on tient vraiment quelqu’un de particulier ».