NCAA : Michigan et Juwan Howard s’offrent un gros prospect pour 2021

Reparti sur un nouveau cycle la saison dernière avec l’arrivée de Juwan Howard, ancien membre du « Fab Five », en tant que coach, le programme de Michigan s’est doté d’un renfort de choix pour la saison prochaine en la personne de Caleb Houstan, en provenance du lycée de Montverde. C’est le quatrième renfort des Wolverines pour 2021-2022 après les recrutements de Frankie Collins, Kobe Bufkin et Isaiah Barnes.

« J’ai été intéressé par quatre grandes facs, mais une seule s’est vraiment détachée. J’ai décidé de m’engager pour coach Juwan Howard et l’université de Michigan. Michigan m’a vraiment montré qu’ils me désiraient et que j’allais être un élément clé de leur programme », déclare ainsi le prospect « cinq étoiles », qui avait également reçu des offres d’Alabama, Arizona, Arkansas et de Duke.

L’influence de Juwan Howard

Caleb Houstan est la plus grosse recrue de la fac de Michigan depuis 2007, date à laquelle ESPN a commencé à établir une base de données sur les lycéens. Le CV et l’expérience de Juwan Howard ont notamment contribué à rendre le programme de Michigan à nouveau attractif auprès des plus jeunes.

« Coach Howard a joué un rôle important dans ma décision, que ce soit son parcours ou notre relation », ajoute le Canadien de 17 ans. « Il a joué en NBA pendant 19 ans et sait ce qu’il faut pour y arriver et y rester. Je pense qu’il peut m’aider à la fois sur le terrain et en dehors et à me préparer à passer au niveau supérieur. Je sais qu’il va me pousser chaque jour pour que je m’améliore et que je me développe en tant que joueur ».

Deuxième meilleur marqueur des derniers championnat des Amériques U16, présenté comme un ailier pouvant également jouer « stretch four », doté d’un tir extérieur fiable, capable de finir près du cercle et de défendre fort, Caleb Houstan sait qu’il sera attendu dès sa première année et se tient prêt à relever les prochains défis.

« Je m’attends à être un élément clé de leur attaque. Ils ont besoin que je m’acclimate tout de suite, que je sois un grand contributeur, et c’est ce que je veux faire. Je veux être capable de montrer qui je suis en tant que joueur et avoir un impact immédiatement ».