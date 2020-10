Jeff Teague veut goûter à nouveau aux playoffs

Touché à la cheville gauche lors de la saison 2018-2019, Jeff Teague est depuis en grosse perte de vitesse.

Son retour à Atlanta, en janvier dernier, n’a pas inversé la tendance puisqu’il n’a compilé que 7.7 points de moyenne dans le rôle du remplaçant de Trae Young.

L’ancien All-Star, en 2015, aborde en tout cas cet automne en étant libre de signer où bon lui semble et il ne peut plus prétendre à un salaire aussi important que depuis quelques années (19 millions de dollars par an depuis trois saisons). Quelles seront donc ses ambitions, à 32 ans passés, pour cette « free agency » ?

« Pour être honnête, je veux rejoindre une équipe qui joue pour gagner. Je veux gagner », affirme-t-il à HoopsHype. « J’ai disputé les playoffs les neuf premières années de ma carrière. Je veux jouer pour gagner, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant. Je désire jouer un rôle significatif dans une équipe qui gagne et ne pas aller dans une formation qui veut construire avec la Draft. C’est la seule chose qui compte pour moi. »

L’ancien des Wolves donne également des pistes pour sa fin de carrière et sur ce qu’il espère faire ensuite.

« Je veux continuer de jouer cinq ou six ans de plus. Je ne me sens pas si vieux que ça. Je me sens bien et je n’ai pas l’impression d’avoir joué onze saisons. Quand le temps sera venu de raccrocher les baskets, je ne peux que me voir dans un rôle de coach ou de dirigeant. Car je suis un drogué de basket. Je dois continuer d’être dans ce monde. C’est encore loin, mais ce sont mes futurs projets. »