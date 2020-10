Happy Birthday | Le meilleur de la saison de Devin Booker

Dans cette saison 2019-2020 pas comme les autres, il y aura clairement eu deux Devin Booker. Un pendant la saison régulière jusqu’en mars, et l’autre dans la « bulle » en juillet-août.

Non pas que le premier fut mauvais, loin de là même avec 26.1 points de moyenne à 48 % de réussite au shoot, mais il conservait l’étiquette qui lui colle aux sneakers depuis quelques années. Celle d’un scoreur talentueux, qui empile les points comme les défaites et ne fait pas progresser les Suns.

Mais lors de la reprise à Disney World, l’arrière avait visiblement gagné en maturité, en efficacité et son équipe avec lui. Phoenix a terminé avec un bilan impeccable de huit victoires en huit matches et Devin Booker a compilé 30.5 points de moyenne à 50 % de réussite au shoot.

Seul Damian Lillard, lui aussi bouillant et qui s’est qualifié pour les playoffs, a pu l’empêcher d’être élu MVP de la « bulle ». C’est d’ailleurs le meneur des Blazers que Devin Booker avait remplacé en février dernier, au All-Star Game, honorant ainsi sa première participation au match des étoiles.

Plus efficace, au tir ou en perdant moins de ballons, et plus décisif avec son shoot au buzzer contre les Clippers par exemple, le All-Star s’est comporté en leader. Celui que les Suns attendent depuis plusieurs années.

Pour lui comme pour Monty Williams et ses troupes, cette expérience dans la « bulle » a été une révélation du potentiel de cette formation, qui peut proposer mieux que le mauvais spectacle des dernières saisons. Sur une courte séquence, et dans un environnement unique, les Suns et Devin Booker ont trouvé une dynamique. Il faut désormais confirmer en la prolongeant dès le début de la saison prochaine si la franchise veut enfin progresser et si l’arrière veut changer de statut et devenir une star incontestable.