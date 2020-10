La NBA enregistre une perte de 10% de ses revenus pour la saison 2019-2020

Entre la crise chinoise d’octobre 2019 et la pandémie de Covid-19, la saison NBA a été durement frappée et les pertes ont été importantes, d’après les chiffres annoncés par ESPN.

En effet, la NBA enregistre une perte de 10 % de ses revenus totaux et finit sa saison avec 8.3 milliards de dollars.

Dans le détail, on retrouve 800 millions de dollars perdus à la billetterie des salles, auxquels il faut ajouter les 200 millions liés à la crise chinoise. Plus 400 millions à cause de l’absence des sponsors et du merchandising.

En montant sa « bulle » pour finir la saison, qui a coûté 190 millions de dollars au total (soit 10 millions de plus que prévu à la base), la ligue a tout de même limité la casse puisque cette reprise à Disney World a permis de récupérer 1,5 milliard de dollars de droits TV (nationaux et régionaux) qui auraient été perdus sinon.

La crainte de la NBA est désormais de vivre une saison 2020-2021 à huis clos, alors que la billetterie compte pour 40 % des revenus. Sans spectateur, ce serait ainsi plus de 4 milliards de dollars qui s’envoleraient…