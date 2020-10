Chris Paul produit un documentaire sur « le jour où le sport s’est arrêté »

En mars dernier, le monde du sport s’est mis sur pause. La pandémie de Covid-19 a frappé la planète et toutes les compétitions sportives en cours ont été soudainement stoppées.

C’est cet événement unique que Chris Paul a voulu raconter dans un documentaire intitulé « Le jour où le sport s’est arrêté », qui devrait sortir début 2021.

Pour cela, le meneur du Thunder, qui est à la fois producteur et acteur de ce documentaire, s’est associé à HBO Sports ainsi qu’à Brian Grazer et Antoine Fuqua, deux producteurs bien connus des fans de NBA puisqu’ils ont notamment travaillé avec LeBron James et Dwyane Wade.

« En mars dernier, quand la NBA a annoncé que la saison était arrêtée, Chris Paul et moi avons échangé et il m’a dit qu’on devait documenter ce moment », explique Brian Grazer. « On savait que c’était une histoire unique. Ce fut un moment incroyable et historique, que personne ne pourra oublier. »

Ce film retracera la vie des athlètes pendant cette coupure, l’impact sur leur quotidien et leur carrière, et leur rôle dans le mouvement social qui a touché les États-Unis, suite à la mort de George Floyd en mai dernier. On y retrouvera également des acteurs de la NFL et de la WNBA.