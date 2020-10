NBA 2K21 Next-Gen : la création de votre joueur s’affine, l’IA aussi

Pour la troisième et dernière fois, Mike Wang, en charge du gameplay de NBA 2K, a publié un long billet de blog pour présenter ce qui attend les joueurs sur les consoles de nouvelle génération.

Deux axes sont mis en avant sur ce nouveau « Rapport côté terrain » : la personnalisation de votre joueur et l’amélioration de l’IA.

Personnalisation à la carte

Terminé les camemberts et les archétypes pré-définis. Désormais, vous pourrez régler vous-même le potentiel de votre joueur dans chaque catégorie. Seule contrainte : respecter le profil physique du joueur. Évidemment, vous ne pourrez pas tout mettre au maximum, mais vous aurez plus de liberté.

Les insignes sont également remaniés. Il y a des retours, mais aussi des modifications et des disparitions. Le mode Takeover sera aussi revu.

« Avant, les joueurs avaient le choix entre huit archétypes généraux de Takeover. Cette fois-ci, nous avons divisé ces huit archétypes en 24 aptitudes plus spécifiques. Vous pouvez les considérer comme des insignes uniques que vous pouvez activer lorsque vous devenez chaud« , explique Mike Wang.

Un hommage à Kobe Bryant a même été intégré à cette fonction.

« Nous voulions rendre hommage à notre ami, le regretté Kobe Bryant, qui nous a quittés beaucoup trop tôt en début d’année. Lorsque vous aurez gagné tous vos points d’insigne, vous recevrez l’insigne « Mamba Mentality » qui vous permettra de modifier vos Takeovers quand vous le souhaiterez. Tout comme Kobe, vous pourrez assurer une domination différente en fonction des matchs et des circonstances ! »

Un IA plus fine

Next-gen ou pas, chaque nouveau 2K s’accompagne de la promesse d’une IA plus fine. La prochaine cuvée ne fait donc pas exception.

Amélioration de la prise en chage des changements défensifs, de la défense en transition, de la défense sur le poseur d’écran et de beaucoup de détails défensifs. Même chose en attaque, où Mike Wang promet qu’il sera possible d’élaborer des plans de jeu plus précis, que le temps restant à l’horloge sera mieux géré en fin de match ou une nouvelle gestion du « spacing » sur les pick-and-rolls.

Comme d’habitude, c’est manette en main qu’il sera possible de juger si les promesses sont tenues.