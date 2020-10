Frank Kaminsky voit Deandre Ayton en futur All-Star pour des années

À 27 ans et cinq saisons passées en NBA, Frank Kaminsky a beau ne pas se considérer comme un vétéran, il peut déjà jouer au mentor auprès de joueurs moins expérimentés que lui. Chez les Suns en l’occurrence, c’est notamment son camarade dans la raquette, Deandre Ayton, qui en profite.

« J’ai l’impression d’être un des plus vieux de l’équipe, ce qui est vraiment bizarre car nous avons une équipe vraiment jeune, » formule l’ancien joueur des Hornets. « Concernant Deandre, j’essaie juste de faire en sorte qu’il garde la tête sur les épaules. J’essaie de le conseiller, sur des choses que j’ai apprises, des choses que je connais. »

À Charlotte, lui-même a été en contact avec quelques vétérans de la ligue, tel que Marvin Williams, Al Jefferson, Spencer Hawes ou même Dwight Howard.

« Quand on est dans la ligue depuis cinq ans, on peut commencer à voir les choses sous un autre angle, » poursuit-il. « Quand vous êtes jeune, vous ne pensez qu’au basket, basket, basket … Il apprend tellement de choses, je sens que j’ai l’occasion de lui en transmettre aussi afin, je l’espère, de le garder sur le droit chemin. »

Un défenseur de l’année potentiel ?

Et pour éviter d’autres « bêtises » comme l’usage de produit diurétique à l’origine de sa suspension pour 25 matches l’année dernière. Pas question d’être de nouveau ralenti pour un souci extra-sportif, le numéro 1 de la Draft 2018 a l’occasion de frapper fort pour sa troisième saison dans la ligue. Pour prouver, aux côtés de Devin Booker et des Suns, que le 8-0 dans la « bulle » était plus qu’une parenthèse enchantée.

Pour ce faire, le pivot semble se donner les moyens.

« On peut le voir aux entraînements qu’il a déjà fait de grands progrès cet été, » décrit son coéquipier. « Il travaille à devenir plus fort, à élargir son périmètre de tir, mais il fait déjà tant de bonnes choses en tant que joueur. Il est tellement bon en défense, il peut changer tellement de tirs. Il se donne toujours beaucoup. »

Des efforts qui, selon Frank Kaminsky, vont l’amener à être reconnu par ses pairs. « C’est juste à lui de voir jusqu’où il peut aller. Je crois en lui et je pense qu’il va devenir All-Star pour un paquet d’années. Il va devenir ce gars susceptible d’être défenseur de l’année à plusieurs reprises. Avec un tel potentiel à 22 ans, c’est à lui de voir ce qu’il peut en faire. Je vois à quel point il travaille dur, les efforts qu’il y met et je sais qu’il va y arriver. »