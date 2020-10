Jameer Nelson devient scout pour les Sixers

Les Sixers sont en pleine révolution de palais. Après Doc Rivers qui prend les rênes du coaching, les dirigeants de Philadelphie ont décidé d’apporter du sang neuf dans leur club affilié en G-League, les Delaware Blue Coats.

Selon NBC Sports, Elton Brand et les Sixers viennent effectivement d’engager l’ancien meneur NBA, Jameer Nelson, en tant que scout et assistant GM, place récemment libérée par le départ de Ruben Boumtje-Boumtje.

Natif de Chester, non loin de Philly, et joueur star à la fac locale de St Joseph’s, Jameer Nelson a joué 14 saisons en NBA, dont une cape All-Star en 2009, qu’il n’avait pas pu honorer à cause d’une blessure. Il a bouclé sa carrière en 2018 après un ultime tour de piste partagé entre les Pelicans et les Pistons.

Dans le giron des Sixers, il aura pour mission de scouter le circuit G-League pour la maison mère tout en assurant le recrutement pour sa propre équipe. Après avoir postulé pour le poste de coach de St Joseph’s en mars 2019, Jameer Nelson sort donc de sa retraite et remet le pied à l’étrier dans l’antichambre de la Grande Ligue.