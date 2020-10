George Karl espère toujours revoir une franchise NBA à Seattle

Voilà déjà 12 ans que les Sonics de Seattle ont disparu du paysage NBA, la franchise ayant déménagé à Oklahoma City, pour le plus grand regret des fans historiques et de ceux qui ont écrit les plus belles pages de 41 ans d’histoire.

Parmi eux, on trouve George Karl, qui a notamment conduit Seattle en finale de conférence lors de sa première saison en tant que coach (1992-1993), puis en finale NBA trois ans plus tard. L’ancien technicien désormais à la retraite sait la passion qui pouvait régner autour des SuperSonics à cette époque. Dans une ville où le sport tient une grande place, George Karl se désole ainsi de ne plus voir le basket être dignement représenté.

« C’est un peu embarrassant que la NBA ne soit pas à Seattle, » a-t-il déclaré. « C’est une ville de basket. L’Université de Washington a fait un excellent travail dans le domaine du basket, le basket au lycée est également d’un bon niveau, et c’est l’une des meilleures villes du pays au niveau des athlètes évoluant au lycée. Ne pas avoir d’équipe à Seattle est très décevant, non seulement pour moi, mais pour beaucoup de gens ».

Une volonté de revenir à entretenir

Malgré ce triste constat, George Karl espère que Seattle aura toujours voix au chapitre en NBA, notamment en cas de nouvelle expansion, ce qui pourrait uniquement être envisagé une fois la crise sanitaire actuelle passée, lorsque la ligue devra tirer le bilan de cette période compliquée sur le plan économique.

« Je crois que si jamais il y avait une expansion, et si la candidature était gérée correctement, je pense que Seattle gagnerait, » a ajouté George Karl. « Il faut maintenir la pertinence de cette candidature et faire tous ce que nous pouvons pour la pousser ».

En ce sens, la rénovation de l’ancienne salle des Sonics, la « Key Arena », désormais appelée la Climate Pledge Arena, sera terminée pour le début de la saison 2021-2022. Preuve que la ville n’a pas dit son dernier mot…