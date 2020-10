LA Lakers : un titre en plus, et beaucoup d’argent en moins

Située à Chicago, le cabinet Team Marketing Report a dévoilé son rapport sur les pertes des franchises NBA cette saison en raison de la pandémie de Covid-19. Selon cette société, citée par The Athletic, les 30 franchises ont perdu un total de 694 millions de dollars pour les 258 matches de saison régulière annulés dans chaque salle. Il faut d’ailleurs rappeler que selon Adam Silver, la billetterie compte pour 40% des revenus de la NBA.

L’équipe qui souffre le plus de ce manque à gagner, ce sont les Lakers avec une perte estimée à 52,7 millions de dollars pour les dix matches annulés. Il ne s’agit que de la saison régulière, et ça ne comprend pas les suites et les offres pour les groupes. Derrière les champions en titre, on trouve, dans l’ordre, les Knicks (45 millions), les Warriors (42,5 millions), les Rockets (35 millions) et les Celtics (31,5 millions). À l’inverse, les Grizzlies sont la franchise qui a le moins souffert de cette crise avec un manque à gagner de « seulement » 10,4 millions de dollars.

Pour parvenir à ces chiffres, Team Marketing Report s’appuie sur un indice baptisé Fan Cost Index, qui permet de calculer la somme dépensée par une famille de quatre personnes un soir de match, en incluant le prix des places, le parking, les boissons, goodies… En moyenne, pour deux parents et deux enfants, la soirée coûte en moyenne 430 dollars dans une salle NBA, et c’est 9 dollars de plus qu’en 2019. C’est à New York, au Madison Square Garden, que la soirée coûte le plus cher puisqu’on atteint les 900 dollars !

Mais c’est la nouvelle salle des Warriors qui génère le plus gros chiffre d’affaires avec 6 millions de dollars par match, contre 5,6 millions pour les Knicks. À l’autre bout de l’échelle, ce sont les Hornets qui affichent un chiffre d’affaires d’environ un million de dollars par rencontre à domicile.

La saison passée, les Lakers affichaient un chiffre d’affaires de 434 millions de dollars, et la pandémie pourrait donc leur avoir coûté plus de 10% de leurs revenus. Et c’est sans compter les revenus perdus pour les matchs de playoffs…