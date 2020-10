Philadelphie : un All-Star Game pour les 250 ans de la Déclaration d’indépendance ?

Ce n’est évidemment pas pour demain, mais CNBC révèle que les Sixers vont se positionner sur l’organisation du All-Star Game 2026, et les dirigeants sont déjà en contact avec la municipalité et Comcast, propriétaire de leur salle, le Wells Fargo Center. Si la direction se positionne déjà, c’est parce que 2026 est une année historique pour la ville puisqu’on célébrera les 250 ans de la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique, rédigée et signée notamment par Thomas Jefferson et Benjamin Franklin à Philadelphie.

Il y a trois ans, l’ancien gouverneur Ed Rendell avait déjà annoncé la couleur en se proposant d’organiser le Super Bowl et tous les All-Star Game des sports US.

Pour l’instant, on sait que le MLB All-Star Game aura bien lieu dans la ville, et que la fédération locale de football est prête à accueillir des matches de Coupe du monde 2026 organisée sur le sol nord-américain.

La dernière fois que Philadelphie a accueilli le All-Star Game NBA, c’était en 2002. Kobe Bryant avait été élu MVP de la rencontre, et Allen Iverson, titulaire à l’Est, avait décidé de porter le numéro 6 en hommage à Julius Erving. Sur le parquet, il y avait aussi Elton Brand, aujourd’hui GM de la franchise.