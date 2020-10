Le scénario de Space Jam 2 dévoilé ?

Scénariste et producteur, Ben Mekler a dévoilé sur son compte Twitter ce qu’il annonce comme le scénario de Space Jam: A New Legacy, la suite de Space Jam avec LeBron James, Don Cheadle et Sonequa Martin-Green.

Prévu pour le 16 juillet 2021, le film mettrait donc en scène le récent champion NBA avec son fils, lors d’une visite aux studios Warner Bros. Tous deux « seraient accidentellement piégés dans un monde qui contient toutes les histoires et tous les personnages de Warner Bros, sous le contrôle d’une force défectueuse mais toute puissante nommée Al G (et jouée par Don Cheadle). Avec l’aide de Bugs Bunny, LeBron doit naviguer dans un univers jamais vu, rempli de scènes iconiques et de personnages issus de films, afin de rassembler les Looney Tunes et secourir son fils perdu. Pour rentrer chez lui, LeBron et les Looney Tunes doivent faire dérailler les plans mystérieux d’Al G et gagner un match de basket épique contre des super-versions numériques des plus grandes stars de la NBA et de la WNBA, alors que le monde entier les regarde. »

Ben Mekler assure avoir reçu le synopsis par email et il n’est donc pas certain qu’il s’agisse réellement de la version développée par le réalisateur Malcolm D. Lee, avec LeBron James et Maverick Carter à la production.

Néanmoins, cet affrontement face à une intelligence artificielle colle assez bien à l’affiche, où on peut voir des circuits imprimés sur le titre du film. L’idée d’un monde qui permet de multiplier les clins d’œil aux productions cultes des studios Warner Bros. (Matrix, Harry Potter, Batman, Orange mécanique, Shining, Blade Runner, Le Seigneur des Anneaux, Full Metal Jacket, Casablanca, V pour Vendetta, Very Bad Trip, 300, L’Arme Fatale, Mad Max, L’Inspecteur Harry, L’Exorciste…) est également dans l’air du temps à Hollywood.