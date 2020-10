Même s’il ne prolonge pas cette année, les Bucks n’étudieront pas d’offre pour Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo est lié aux Bucks jusqu’en 2021, mais le double MVP en titre peut prolonger dès l’ouverture de la « free agency », avec une extension de contrat de cinq ans, et peut-être 254 millions de dollars.

On parle ici du plus gros contrat de l’histoire de la NBA, qui démarrerait donc lors de la saison 2021-2022 et qui utiliserait 35% du « salary cap » de l’équipe. Le montant total peut donc encore varier, en fonction des négociations entre la ligue et les syndicat des joueurs suite aux énormes pertes subies cette saison (Chine, Covid-19…), mais dans tous les cas, Milwaukee le proposera à sa star dès l’ouverture de la « free agency ».

Mais que se passera-t-il si Giannis Antetokounmpo refuse de signer cet automne et préfère devenir free agent lors de l’intersaison 2021 ? Les Bucks vont-ils alors prendre le risque de le perdre sans contrepartie ?

D’après ESPN, Milwaukee n’étudiera aucun transfert, certain de l’attachement du Grec au club qui, en retour, est prêt à l’entourer du mieux possible pour aller chercher le titre. Mais ce choix risque d’avoir de larges conséquences en NBA puisque si Giannis Antetokounmpo décide de ne pas prolonger jusqu’en 2026, pour devenir free agent en 2021, de nombreuses équipes (Dallas, Miami…) vont se placer financièrement en vue de l’accueillir l’an prochain.