Spencer Dinwiddie s’imagine endosser un rôle de facilitateur « à la Draymond Green »

Un an plus tard, les Nets pourront enfin compter sur leurs recrues phares de l’intersaison 2019, lors de l’exercice 2020-21. Tous deux remis de leurs différents pépins physiques, Kevin Durant et Kyrie Irving vont effectivement venir renforcer une franchise qui est tout de même parvenue à se qualifier, sans eux, pour les playoffs cette année. Avec ces retours, elle deviendra automatiquement un candidat au titre et certains joueurs vont devoir s’adapter à cette nouvelle étiquette.

Parmi eux, il y a Spencer Dinwiddie. Avec près de 21 points, 4 rebonds et 7 passes de moyenne la saison dernière, celui-ci ne cesse de progresser depuis son arrivée à New York il y a maintenant quatre ans. Forcément, ses deux coéquipiers risquent de faire évoluer son statut. Pour autant, pour décrocher son premier titre, le « combo guard » de 27 ans se dit prêt à se mettre au service du collectif.

Et il a déjà une petite idée du rôle qu’il pourrait endosser, comme expliqué dans l’émission The Jump.

« Évidemment, [Kevin Durant] et Kyrie [Irving] exceptés, nous ne savons pas qui va débuter et qui va sortir du banc. Mais si nous partons sur un modèle à la Golden State, je me vois comme un Draymond Green, un connecteur. Parfois je vais prendre 10 rebonds, parfois je vais délivrer 10 passes décisives. Parfois je vais marquer un peu plus car nous avons un meneur de jeu très dynamique. Et nous avons également le plus grand scoreur de l’histoire. C’est toujours comme ça que j’ai imaginé les choses. Je serais honoré de remplir ce rôle cette année et d’essayer de gagner un titre. »

Steve Nash comme source d’inspiration

Autre changement notable du côté de Brooklyn : l’intronisation de Steve Nash en tant qu’entraîneur de la franchise. Un meneur de jeu disposant d’une renommée certaine en NBA et dont pourra assurément s’inspirer Spencer Dinwiddie, débarrassé du Covid-19 et qui évolue au même poste que lui.

S’il a reconnu ne pas avoir été mis au courant de ce qui se tramait en coulisses à ce niveau, l’ancien joueur des Pistons se réjouit évidemment de l’arrivée du double MVP canadien sur le banc new-yorkais.

« Je n’ai pas vraiment été impliqué dans les discussions mais je suis évidemment ravi qu’il soit [notre entraîneur]. Son sens du basket est sans égal. Il a été MVP à plusieurs reprises, il est l’un des plus grands meneurs de jeu de l’histoire et c’est quelqu’un dont vous pouvez énormément apprendre. Il a également eu une carrière où il a pratiqué son meilleur basket sur le tard. Donc c’est une trajectoire de carrière que j’adorerais suivre. Pour moi personnellement, c’est une combinaison parfaite. Et pour notre équipe, je pense que c’est génial. Il possède une excellente relation avec [Kevin Durant] et Kyrie [Irving], ce qui est extrêmement important puisque ce sont les leaders de notre équipe. »