Pour responsabiliser Miles Bridges, James Borrego attend plus de régularité

À l’entame de la saison passée, Miles Bridges assurait viser le trophée de meilleure progression de l’année. C’est finalement son coéquipier, Devonte’ Graham, qui s’est le plus rapproché de ce titre. L’ailier des Hornets, qui n’a logiquement pas reçu le moindre vote, a pourtant fait grimper son rendement statistique.

En s’installant dans le cinq de Charlotte, il est passé de 7.5 points (46%) et 4 rebonds de moyenne à 13 points (42%) et un peu moins de 6 rebonds au cœur d’une saison faite de hauts et de bas.

« Je pense que Miles va devoir faire preuve de régularité, » juge son coach. « Il a connu un gros passage avant le All-Star Break, où il jouait son meilleur basket. Il a ça en lui. La technique, la taille, le talent. Il lui suffit de faire preuve de régularité. Il faut juste qu’il comprenne son rôle. Plus je le regarde, plus j’ai confiance en lui. »

Son joueur avait en effet livré un solide mois de février en tournant à 18 points de moyenne, avant un mois de mars beaucoup moins convaincant : 10 points à 29% aux tirs en six matches.

« La prise de décision en attaque est importante pour lui, » poursuit le coach. « Attaquer le cercle, faire la différence au cercle. Au final, c’est ce qui fait sa force à l’heure actuelle, tout ce qu’il peut faire dans la raquette. Les équipes menaçantes dans la raquette ont les meilleures chances de gagner dans cette ligue. Miles a la capacité de faire pression dans cette zone grâce à sa taille, ses qualités athlétiques et sa puissance. Il doit maintenant devenir plus constant en étant cette menace pour nous. »

Prendre de meilleures habitudes en défense

Le coach n’évoque pas en revanche son tir à 3-points. Miles Bridges a augmenté son volume cette saison avec près de cinq tentatives par match mais avec une réussite moyenne (33%).

James Borrego a visiblement d’autres priorités pour son joueur, en le responsabilisant notamment de l’autre côté du terrain. « On lui a donné plus de responsabilités en défense et on l’a forcé à prendre de meilleures habitudes l’année dernière. Il est conscient d’être loin de ce dont nous avons besoin sur le plan défensif, mais il fait des progrès dans ce domaine. Cela doit continuer. »

« Je veux toujours améliorer ma défense, » complète le 12e choix de la Draft 2018. « Sur ma défense hors porteur, j’ai l’impression d’avoir progressé en termes de communication. Ma défense sur l’homme est plutôt bonne mais si je progresse sans ballon et dans la communication, ce sera bon pour moi. Je joue en NBA pour ce défi quotidien. Ce peut être défendre sur Jimmy Butler, LeBron James ou Kevin Durant. Mon coach croit en moi, que je peux tenir ces gars. C’est pourquoi je veux m’améliorer dans ce secteur. »

Et en attaque ? « Il s’agit de ralentir mon jeu, créer pour les autres et parfois pour moi. Si je peux y trouver un équilibre, ça m’ira. » Et ça ira aussi sans doute plutôt bien aux Hornets.