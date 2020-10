David Nwaba prend son temps pour revenir à 100% avec Houston

Réputé pour sa défense, David Nwaba avait montré des progrès dans l’adresse extérieure lors de ses 20 matchs disputés aux Nets sous les ordres de Kenny Atkinson en début de saison (43% contre 32% la saison précédente avec les Cavs). Mais tout s’est arrêté au soir du 19 décembre, alors qu’il tournait à plus de 8 points par match depuis le début du mois, lorsqu’il s’est rompu le tendon d’Achille face aux Spurs.

Libéré par Brooklyn deux semaines plus tard, David Nwaba a finalement signé un contrat de deux ans avec les Rockets fin juin, dont la deuxième année n’est pas garantie. Si la suspension de la NBA à cause de la pandémie de Covid-19 lui a permis de se rétablir sans rater de compétition pendant cinq mois, le joueur a avoué être passé par des moments difficiles, surtout au début de sa convalescence.

« Ça a été assez dur, stressant parfois, » a-t-il confié à The Athletic. « Frustrant parce que je m’attendais à des résultats rapides. Mais un rétablissement de 10 à 12 mois demande du temps et de la patience. C’est donc le plus important pour moi, travailler sur ma patience et ne pas trop être frustré quand je ne vois pas de résultats rapides. Mais au début, ça a pris beaucoup de temps. J’ai porté une botte pendant deux mois et demi, et puis j’ai marché lentement, donc je ne voyais pas de résultats. Mais maintenant, chaque semaine depuis le neuvième mois, je constate une amélioration spectaculaire, et chaque semaine, comme cette semaine, je me sens plus explosif. Je peux clairement voir la lumière au bout du tunnel ».

Un retour en janvier pour la reprise ?

La NBA n’ayant pas encore tranché quant à la date du début de la saison prochaine, et David Nwaba devrait encore pouvoir profiter de longues semaines afin de retrouver sa meilleure forme.

Le calendrier envisagé par la ligue, qui tournerait autour de janvier, pourrait ainsi coller avec son retour à la compétition. Ce sera alors à lui de montrer qu’il peut apporter aux Rockets avec son profil attendu comme un « 3&D ». D’autant que l’équipe possède une clause pour s’en séparer. Il devra donc faire ses preuves.

« Ça s’est très bien goupillé, » a-t-il ajouté. « En temps normal, la saison aurait commencé en septembre. Je n’ai pas l’impression que j’aurais été prêt. Ça aurait fait huit mois environ ? Même en ce moment, je ne me sens pas prêt. Je ne suis pas au mieux de ma forme. Ça a pris plus de temps que je ne le pensais. Je n’ai pas encore toute ma force, l’explosivité n’est pas pleinement là, mais ça revient tout doucement. La saison va probablement commencer dans deux ou trois mois et je devrais être plus que prêt. Je pense donc que cette interruption a joué en ma faveur ».