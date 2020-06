Les Rockets signent David Nwaba pour… la saison prochaine

Blessé au tendon d’Achille depuis décembre dernier, puis laissé libre par les Nets en janvier, David Nwaba peut se réjouir trouvé un contrat avec l’une des grosses écuries de la NBA.

Car le joueur n’est pas encore en forme, les Rockets ont profité de cette fenêtre de signatures pour préparer la suite. Mais sans trop de risques non plus puisque, selon The Athletic, il s’agirait d’un contrat de deux ans comme suit : 900 000 dollars pour cette fin de saison, et une option (à 1,8 million) de l’équipe sur la saison prochaine. Un contrat non garanti qui va oblige à Nwaba à se mettre en valeur lors du prochain training camp.

A 27 ans, Nwaba a déjà pas mal roulé sa bosse avec des débuts en D-League et quatre clubs en 4 saisons (Lakers, Bulls, Cavaliers et Nets) en NBA. D’abord réputé pour ses qualités athlétiques et son agressivité défensive, l’ancien de Cal Poly a peu à peu progressé sur son tir à 3-points, au point de produire un très décent 43% de réussite derrière l’arc durant son bout de saison à Brooklyn la saison passée.

A 7 points et 4 rebonds en carrière, Nwaba n’est certes pas un joueur majeur, mais au contraire un de ces soldats prêts à se dévouer pour le travail de l’ombre. Exactement comme P.J. Tucker. En bon « 3 & D », David Nwaba a une belle carte à jouer autour de James Harden et Russell Westbrook.

En contrepartie, les Rockets ont dû se séparer du jeune intérieur, Isaiah Hartenstein, pour faire une place dans l’effectif.