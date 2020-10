Avery Bradley et sa compagne ont donné pour 30 000 dollars de jeux aux mamans de WNBA

Absent des terrains pour la reprise de la NBA et la campagne victorieuse de son équipe, Avery Bradley a eu un peu de temps pour s’occuper de quelque chose qui tenait à cœur à sa compagne Ashley : aider les mamans de WNBA.

« Avery Bradley a souligné l’importance des moments en famille en nous surprenant avec des jeux d’intérieur et d’extérieur qui enrichissent l’expérience des mamans avec leurs jeunes enfants » explique à Forbes Terri Jackson. La directrice du syndicat des joueuses apprécie de voir une meilleure communication avec les joueurs NBA, et de nombreux engagements de ce genre, à l’image du don de 1.5 million de dollars de Kyrie Irving à la WNBA.

« Notre ligue a beaucoup à apprendre d’elles et on peut s’aider mutuellement »

Le couple Bradley en a eu pour 30 000 dollars après avoir demandé une liste de ce qui pourrait servir à ces joueuses/mères. « Il était important de penser aux mamans et de s’assurer qu’on prenait en charge leurs besoins essentiels » décrit Avery Bradley. « Elles ne gagnent pas autant que nous et je voulais voir si je pouvais leur rendre service d’une manière ou d’une autre afin qu’elles puissent se concentrer sur le basket. »

Un moyen de saluer l’engagement moins visible mais tout aussi puissant des joueuses dans leurs luttes communes.

« Ce sont des exemples. Notre ligue a beaucoup à apprendre d’elles et on peut s’aider mutuellement. Je respecte leurs leaders, ce qu’elles font m’a aidé à prendre cette décision importante pour moi et ma famille en tant qu’homme afro-américain, et à comprendre que c’est important de jouer ce rôle dans notre société. »