All-Playoffs Teams : les choix des lecteurs de Basket USA

Globalement, vous avez été plutôt d’accord avec nous puisqu’on retrouve 9 des 10 joueurs de nos All-Playoffs Teams dans les vôtres. Ainsi, Jamal Murray, Jimmy Butler, LeBron James et Anthony restent logiquement dans la première. Seul Nikola Jokic prend la place de Bam Adebayo, qui se retrouve donc de son côté dans la deuxième.

Le seul changement, c’est donc l’entrée de Luka Doncic à la place de Goran Dragic.

De notre côté, on avait préféré mettre en avant la belle (et longue) campagne du meneur de Miami, et on avait ensuite choisi entre Luka Doncic et Donovan Mitchell, tous deux éliminés au premier tour des playoffs.