Dirk Nowitzki voit des similitudes entre ses débuts en playoffs et ceux du tandem Doncic/Porzingis

Les Mavs ont réalisé une campagne prometteuse, conclue par une série âpre face aux Clippers, vainqueurs en six matchs. Kristaps Porzingis n’ayant pu évoluer à son meilleur niveau pour ses premiers playoffs, l’espoir reste de mise pour l’avenir, notamment selon la légende de la franchise, Dirk Nowitzki.

La première campagne du tandem Doncic/Porzingis a rappelé quelques souvenirs au « Wunderkid ». Il y a 19 ans, ce dernier disputait ses premiers playoffs en compagnie de Steve Nash. L’aventure s’était arrêtée en demi-finale face aux Spurs (4-1) après un « upset » au premier tour, remporté face au Jazz du duo Stockton-Malone.

La conférence Ouest toujours aussi relevée

Un acte fondateur pour Dallas qui avait alors enchaîné 11 saisons à au moins 50 victoires en saison régulières et donc 11 participations de suite en playoffs. Les Mavs du duo Doncic/Porzingis parviendront-ils à en faire autant ? Dirk Nowitzki voit en tout cas des similitudes entre les deux époques.

« Je vois clairement certaines des mêmes choses. Je pense qu’ils ont un noyau dur excitant, un jeune groupe en place pour construire l’avenir et grandir ensemble. Il y a certainement des parallèles avec le début des années 2000 », a-t-il notamment souligné.

Rappelons toutefois que lors de l’épopée de 2001 des Mavs, Steve Nash et Dirk Nowitzki pouvaient compter sur une troisième option des plus solides en la personne de Michael Finley, ce qui a peut-être manqué à la formation de Rick Carlisle cette saison pour franchir un cap dans la hiérarchie.

Ce qui est certain en revanche, c’est que la concurrence à l’Ouest est toujours autant voire encore plus féroce qu’au début des années 2000, avec pour point commun par rapport à cette saison, la victoire des Lakers en finale ! Pour Dirk Nowitzki, le niveau de la conférence Ouest sera en tout cas le meilleur moyen pour préparer le Slovène et le Letton à l’excellence de la ligue et ambitionner un jour de se battre pour le titre.

Rendez-vous dans dix ans ?

« Je pense qu’au bout du compte, on est tous des compétiteurs, » a-t-il ajouté. « Et il faut apprécier la compétition. C’est une bonne chose, de savoir que pour atteindre le sommet de la conférence Ouest, il faut se battre avec les meilleures équipes. Je pense que c’est quelque chose qui devrait motiver tous les compétiteurs ».

Pour l’heure, Dallas ne peut pas raisonnablement prétendre au titre. Reste à espérer pour le nouveau « one-two punch » texan qu’il mettra moins de temps que Dirk Nowitzki (dix ans) pour accrocher une bannière de champion.

« Leur équipe a beaucoup de marge de progression car leur groupe est encore assez jeune, » a-t-il poursuivi. « Avec quelques retouches ici et là, je pense qu’on peut s’attendre à une belle et longue série de participations en playoffs. J’ai hâte de voir ce que les dix prochaines années réservent et à quoi les Mavs pourraient ressembler ».