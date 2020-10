Free agents, Danilo Gallinari et Marco Belinelli donnent la priorité au titre

Pendant trois jours, à Milan, avait lieu le Festival du sport italien, et sur place, on pouvait croiser les NBAers, Danilo Gallinari, Marco Belinelli et Nicolo Melli. Tous les trois étaient dans la « bulle », et ils ont connu des fortunes diverses. Pour les deux premiers, il s’agit désormais de penser à la prochaine « free agency ».

« Ma volonté est de rester en NBA, avec un contrat d’un an dans une équipe de playoffs, voire qui vise le titre » explique Marco Belinelli à la Gazzetta Dello Sport. « C’est mon état d’esprit : pouvoir être utile à une équipe qui se bat pour gagner le titre ». À bientôt 35 ans, le shooteur des Spurs devra composer avec une concurrence plus jeune.

Free agent aussi après une superbe saison au Thunder, Danilo Gallinari annonce aussi qu’il va privilégier le palmarès à l’argent. Ce qui du même coup pourrait signifier son départ d’OKC…

« Est-ce que jouer pour le titre passe avant un gros contrat ? Cette fois oui » répond-il. « Je n’ai plus vingt ans, et ceux qui visent le titre ne disposent pas nécessairement du budget prévu« . « Gallo » a déjà bien gagné sa vie en NBA et à 32 ans, il pourrait donc se contenter d’une « exception » pour rejoindre un candidat au titre.

Pour Melli, c’est plus calme : « Par rapport à eux, j’ai la certitude d’avoir un contrat, mais le reste est incertain. Même en restant à la Nouvelle-Orléans, je ne sais pas qui sera le coach et quelles seront ses évaluations. »

Autre sujet abordé, les Jeux olympiques de Tokyo décalés à juillet 2021. L’Italie doit passer par un tournoi pré-olympique, et les trois aimeraient avoir l’autorisation d’y participer. « Nous avons demandé au syndicat des joueurs de travailler sur la création d’une fenêtre permettant de quitter la NBA et de rejoindre l’équipe nationale. Et faire en sorte que les joueurs n’aient pas à faire face à un choix injuste et difficile » annonce Danilo Gallinari, tandis que Marco Belinelli rappelle que « les Jeux Olympiques ne peuvent exister sans les stars de la NBA. Ce serait mauvais : nous nous préoccupons tous de notre maillot national et nous voulons tous jouer les Jeux Olympiques. »