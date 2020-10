Kyle Kuzma raconte comment LeBron James a changé l’identité des Lakers

Trois ans après ses débuts, voilà Kyle Kuzma champion NBA. En trois saisons, l’intérieur fuyant a beaucoup appris, entre une année rookie réussie sur le plan personnel mais catastrophique en terme de bilan collectif, son deuxième exercice marqué par l’arrivée de LeBron James et la désillusion suite à la blessure du « King » en cours de saison.

Il a ensuite fallu résister au trade qui a permis aux Lakers de récupérer Anthony Davis, et à une saison hors du commun, entre le décès tragique de Kobe Bryant, le Covid-19, et l’épreuve de la « bulle » pour finalement réaliser ce rêve ultime de soulever le trophée Larry O’Brien.

« Ça rend le tout encore plus savoureux, a-t-il déclaré après l’ultime victoire de son équipe face au Heat cette nuit. Nous sommes une équipe tellement forte mentalement. Tout le monde a sacrifié quelque chose pour le bien de l’équipe ».

Le principal tournant dans le retour au sommet des Lakers a indéniablement été la venue de LeBron James, le 1er juillet 2018. Pour Kyle Kuzma, LBJ a insufflé une nouvelle identité à la franchise californienne avec un degré d’exigence plus élevé à tous les niveaux.

« Ce qu’il a apporté de plus important, c’est une norme d’excellence, une norme d’éthique de travail. Ce sont les plus grandes choses, a-t-il souligné. Chaque fois que vous êtes dans une équipe dirigée par LeBron James, vous savez que vous allez tout donner et que vous devez venir travailler tous les jours. Vous devez travailler. Parce c’est ce qu’il le fait dans 17e année en NBA, à 35 ans, tous les jours, en entrant le premier dans le gymnase. Quand vous arrivez, vous le voyez faire. Ça vous donne envie d’y aller encore plus fort ».

Le leader ultime

Dans l’état d’esprit et la cohésion de groupe, LeBron James a aussi participé à changer les mentalités. Le « King » s’est ainsi comporté en leader sur comme en dehors du terrain, en faisant le maximum pour impliquer tous ses coéquipiers, comme son petit texto d’avant-match qu’il partage avec toute l’équipe, comme un mot d’ordre pour unifier une formation derrière un seul objectif.

« ‘Must win’, tel était le message, a ainsi glissé Kentavious Caldwell-Pope au sujet du dernier texto envoyé par LeBron James avant ce Game 6 primordial. Il a aussi dit que ce match était un Game 7, et qu’on devait l’aborder comme ça. On voulait imposer notre agressivité dès le premier quart-temps, ce qu’on n’avait pas réussi à faire dans la série ».

Au sein d’un roster étoffé, toute l’équipe a adhéré à la méthode LeBron et a été récompensée par ce run victorieux en playoffs. Pour Kyle Kuzma ce succès revient donc amplement au « King » qui a tout simplement été le parfait leader pour les Lakers.

« C’est l’un des plus grands leaders dans le sport, pas seulement de la NBA, a-t-il ajouté. Il est toujours en train de rallier les troupes, de parler dans les groupes de discussion et de s’assurer que tout le monde va bien. Il veille à ce que tout le monde conserve un niveau élevé. Il nous implique tous, c’est tout ce que vous attendez d’un leader. Nous sommes très heureux avec lui. Vous pouvez le voir. Personne n’est passé avant l’équipe, on a tous placé l’équipe d’abord. On voulait tous gagner, et tout le monde s’est sacrifié, à commencer par lui ».