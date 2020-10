Danny Green et LeBron James rejoignent un club très fermé

On attendait plutôt Kawhi Leonard en début de saison, mais c’est finalement Danny Green qui réalise le doublé ! Champion NBA avec les Raptors en 2019, le shooteur des Lakers remporte un deuxième titre de suite, et c’est le troisième de sa carrière puisqu’il avait aussi été sacré en 2014 avec les Spurs.

Également champion NCAA avec North Carolina, le héros malheureux du Game 5 affiche un superbe palmarès, et il rejoint le club très fermé des joueurs qui ont remporté le titre avec trois équipes différentes. On y trouve John Salley, Robert Horry et… LeBron James, puisque ce dernier avait déjà remporté des titres avec les Cavs et le Heat.

« J’ai fait partie de grandes équipes, de grandes franchises avec de très grands coéquipiers » a réagi Danny Green. « C’est vraiment spécial. C’est même incroyable d’être mentionné avec certains noms. Je n’aurais jamais imaginé ça en étant gamin. C’est un rêve qui devient réalité et de me retrouver aux côtés de grands joueurs que je regardais gamin. Et d’être aujourd’hui aux côtés du King. C’est incroyable. »