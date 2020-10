Jimmy Butler : « Je n’ai pas rempli mes engagements »

Après avoir réalisé deux triple double dans les victoires du Heat dans les matches 3 et 5, Jimmy Butler n’a pas réussi la passe de trois. L’arrière-ailier de Miami était tout simplement cramé. Les tirs étaient trop courts, ses courses étaient moins rapides, ses déplacements étaient moins tranchants, et il s’en veut.

« C’est ce que l’équipe avait besoin que je fasse, et c’est que la franchise m’avait demandé de faire. Je leur avais dit que je gagnerais le titre pour eux, et je n’ai pas rempli mes engagements » estime-t-il. « Cela signifie qu’il faudra que je le fasse l’année prochaine. J’avais dit à Coach Pat et à Coach Spo que j’étais là pour en gagner un. Je n’ai pas fait mon boulot, et il va falloir que je remplisse mes engagements. »

« Je pense que j’ai progressé dans tous les domaines »

Butler quitte la bulle avec des stats magnifiques (22.8 pts, 6.5 rbds et 6 pds), et le statut de « superstar ». L’ancien joueur des Bulls et des Sixers est entré dans une nouvelle dimension, et personne n’oubliera sa détermination et son talent pour répondre à LeBron James dans cette finale.

« Je n’ai pas gagné, donc aucune de ces stats ne compte. On ne joue pas pour les stats ici. Ici, on ne joue que pour la victoire. Je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas fait mon boulot. Je ferai mieux, comme tout le monde. Je ferai mieux la saison prochaine. On fait la tête car ça aurait pu être différent, mais ce n’est pas arrivé… On n’a pas gagné, et il faut faire avec. »

Il n’empêche que sur le plan individuel, Butler a réussi de grands playoffs, et que son passage dans la « bulle » pourrait marquer un tournant dans sa carrière. « J’ai découvert ici que j’étais un joueur correct. Je pense que j’ai progressé dans tous les domaines, donc je peux en sourire. Plus que tout, j’ai appris ici que je vais toujours, toujours, toujours croire en mes gars. Je pense que si je dois retenir une chose, c’est combien c’est plaisant de jouer avec ces gars. C’est vraiment plaisant de voir ces jeunes grandir. De voir ces vétérans s’impliquer et leur montrer ce qu’ils peuvent encore faire et leur enseigner. C’était un grand moment. »