Danny Green réagit aux menaces de mort

En loupant le tir de la gagne et du titre, à la fin du Game 5, Danny Green est devenu le temps d’une soirée le joueur le plus détesté des fans des Lakers.

Certains idiots, sur les réseaux sociaux, sont même allés jusqu’à menacer de mort le joueur et sa compagne.

« Je bloque tout simplement, j’ignore… J’ai reçu tellement de messages que je n’ai même pas pu tous les effacer » a-t-il répondu à propos de ce déchaînement de haine et de bêtise. « Je ne les lis pas. Je sais que ma compagne n’en a pas reçu autant que moi, et elle n’a pas autant de followers que moi, et donc elle les voit sans doute davantage que moi. J’ai dû lui demander si elle avait reçu des menaces de mort. Elle m’a dit que « oui », et m’a dit que moi aussi. Je n’y prête pas vraiment attention et je ne m’en préoccupe pas trop. Je ne suis ni bouleversé, ni inquiet… Je suis comme ça, et peut-être que je devrais être davantage parano, mais habituellement, je suis en sécurité. La plupart du temps, on est protégé, et même si on grandit dans un pays où les armes sont autorisées chez soi, je ne fais pas partie des gens qui vivent comme ça, à me préoccuper de ce que pensent ou disent les autres. Je suis habituellement protégé et en sécurité, et je suis en confiance et en sécurité chez moi. »

« J’espère qu’ils sont aussi passionnés pour aller voter »

Au passage, le shooteur des Lakers rappelle juste que ce n’est que du basket, et que ses « haters » devraient mettre autant d’énergie pour se rendre dans les bureaux de vote. « Ce n’est qu’un match de basket… Mais vous savez les gens sont à fleur de peau, les fans aussi. J’espère qu’ils ne prennent pas ça trop au sérieux. J’espère qu’ils sont aussi passionnés pour aller voter et se battre pour que justice soit rendue pour ceux qui le méritent. Alors, il y aura du changement positif dans ce pays. Mais au final, ça reste un match de basket, et je sais qu’ils vont exprimer leurs émotions et qu’il faut un coupable. C’est focalisé sur la dernière action, et je suis bien sûr une cible facile. »

À propos justement de cette dernière action, il a évidemment répondu à des questions sur ce tir manqué. « J’avais plus de temps que je ne le pensais… Croyez moi, je donnerais tout ce que j’ai pour prendre à nouveau ce tir… Mais quiconque connaît le basket sait que ça ne se joue pas sur une action. »