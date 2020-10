Les Lakers en ont-ils trop fait avec le « Mamba Jersey », dessiné par Kobe Bryant et qu’ils ont ressorti depuis la reprise dans la « bulle » ? Alors qu’ils avaient initialement prévu de le porter pour les rencontres 2 et 7 des Finals, LeBron James et ses camarades ont changé leurs plans afin de les arborer pour le Game 5.

C’est que Los Angeles avait la possibilité de remporter le titre à l’issue de cette rencontre. Le symbole aurait été parfait, mais ce fut également une source de motivation supplémentaire pour Miami…

« On apprend qu’ils ont décidé de mettre leurs maillots noirs et tout ça, qu’ils n’ont jamais perdu un match avec. Tout le monde en parle. C’est de la motivation en plus, ça vous rentre dans la tête, » confirme Jae Crowder. « On a utilisé ça pour nous mettre dans la bonne direction, nous en servir comme motivation et ça nous a aidés. »

Ce n’est certainement pas ça qui a fait basculer la rencontre en faveur du Heat, mais c’est toujours un surplus d’essence pour les joueurs floridiens qui, à l’image de Jimmy Butler, doivent puiser dans leur réservoir.

« Il ne reste plus que quatre jours », continue Jae Crowder, alors qu’un éventuel Game 7 aurait lieu mardi. « Tout balancer maintenant parce qu’on veut partir, ça n’en vaut pas le coup. On a beaucoup travaillé pour ça. Il ne reste plus que quatre jours à tenir. On est là depuis plus de 90 jours, on peut le faire encore cinq jours. »

Rendez-vous ce soir, à partir de 01h30, pour voir s’il y aura encore une rallonge…