Les Lakers regrettent les deux dernières fautes sifflées sur Jimmy Butler

Plus que cette dernière action brouillonne qui a vu Danny Green manquer un 3-points ouvert et Markieff Morris envoyer le ballon en touche, les Lakers étaient embêtés, à la fin du Game 5 perdu, par les décisions arbitrales de la dernière minute.

« Il y a deux fautes sur Jimmy qui auraient pu aller dans les deux sens : celle de Markieff et puis la faute verticale avec moi », a ainsi noté Anthony Davis en conférence de presse. Deux fautes qui ont donné quatre points à Jimmy Butler. Deux fautes qui semblent pourtant bien réelles.

Pas pour Frank Vogel, plus tranché que son intérieur : « Deux mauvais coups de sifflet à la fin pour mettre Butler sur la ligne des lancers, c’est malheureux dans un match aussi important. Anthony Davis a été parfaitement vertical, le jeu aurait dû continuer. Et avant ça, Markieff Morris avait ses mains sur le ballon, le jeu aurait dû continuer. On leur a donné quatre lancers et ça a rendu la tâche compliquée. Je suis très déçu mais notre groupe va bien. »

LeBron James a jugé, lui, ces deux décisions « discutables » – notamment celle concernant Anthony Davis, malgré le fait qu’il soit arrivé en retard sur Butler et n’ait pas sauté droit – mais le King n’a pas oublié de souligner que son équipe a eu deux cartouches pour reprendre l’avantage derrière.

« J’ai trouvé qu’AD avait fait une super action au cercle, qu’il était poitrine contre poitrine avec Jimmy, qu’il avait changé la trajectoire de son tir, et le coup de sifflet n’est pas allé dans notre sens. Je trouve que c’est une décision difficile, mais ils l’ont prise. On a eu une opportunité derrière pour gagner. Mais on a le sentiment qu’AD l’a contesté au cercle, que ça aurait pu aller dans notre sens. Mais non. »