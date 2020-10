LeBron James n’en veut pas à Danny Green et Markieff Morris

Le sort du Game 5 entre le Heat et les Lakers s’est sans doute joué sur cette dernière possession. LeBron James attire trois défenseurs sur lui, et il ressort pour Danny Green tout seul à 3-points.

Le shooteur des Lakers est dans une position idéale mais il loupe son tir, qui ne touche que l’avant du cercle. Markieff Morris a bien suivi, et il prend le rebond. Il reste quatre secondes. Il peut servir LeBron James seul à 45°, mais il préfère faire une passe lobée pour Anthony Davis. Sauf que la passe va directement en touche. C’est fini pour les Lakers, et ce samedi, tous les fans des Lakers en veulent à Danny Green et Markieff Morris…

« Ce sont deux vétérans, et il n’y a pas besoin d’en dire trop sur eux » estime l’ailier. « Je crois qu’ils feront beaucoup mieux la prochaine fois, et je ne dis même pas qu’ils ont été mauvais ce soir. Tout le monde a fait les efforts ce soir. À certains moments, on a juste eu des faillites mentales et le Heat nous l’a fait payer. On va regarder la vidéo, et on verra comment on peut mieux faire. »

« C’était l’un des meilleurs tirs qu’on puisse obtenir dans ce 4e quart-temps »

Témoin privilégié des paniers décisifs de Ray Allen face aux Spurs ou de Kyrie Irving face aux Warriors, LeBron James avait donc choisi de confier le tir de la gagne à Danny Green. C’était sans doute le meilleur choix possible puisqu’il était totalement seul, dans l’axe, à 3-points.

« Je continue de jouer au basket comme lorsque j’étais gamin, et ça m’a réussi. Je ne laisserai pas une action par-ci ou une autre par-là changer ma manière d’aborder le basket, et ma manière de jouer. Ce que je veux dire, c’est que si vous regardez l’action, j’ai été capable d’attirer deux défenseurs sous la ligne des lancers-francs, puis de trouver un de nos shooteurs, seul, démarqué face au cercle pour un tir pour le titre de champion NBA. J’ai confiance en lui, on a confiance en lui, mais ça n’est juste pas rentré. Il faut vivre avec. »

Et si LeBron James a quelque chose à reprocher, c’est peut-être que sa passe n’était pas parfaite. « C’était l’un des meilleurs tirs qu’on puisse obtenir dans ce 4e quart-temps, surtout en fin de match, avec deux gars sur moi, Duncan Robinson et Jimmy. Danny s’est retrouvé dans une position incroyable. Ce n’est pas rentré, et je sais qu’il aurait aimé le refaire. J’aurais aimé faire une meilleure passe. Mais on fait avec. »