LeBron James a appris à gagner le respect des fans des Lakers

Ce n’est pas parce qu’on est le meilleur joueur de sa génération qu’on est assuré de devenir l’idole de sa nouvelle équipe. Surtout lorsqu’il s’agit des Lakers qui ont vu passer les plus grands joueurs de l’histoire. LeBron James l’a découvert en 2018 lorsqu’il a surpris tout son monde en décidant de s’offrir un dernier challenge en carrière : venir dans l’ancienne équipe de Magic Johnson et de Kobe Bryant pour l’aider à gagner une 17e bannière. Le pari semblait un peu fou à presque 34 ans, surtout dans une conférence bien plus relevée avec les Warriors et les Rockets comme obstacles.

La première saison a été catastrophique avec une grosse blessure et l’absence de playoffs, et certains se sont mis à douter de lui et de ses objectifs. Certains l’ont immédiatement rabaissé, notamment par rapport à Kobe Bryant. Loin de sa zone de confort, à Cleveland ou Miami, LeBron ne serait plus le même joueur.

« Eh bien, d’abord, ce que j’ai appris en tant que Laker, c’est que les fidèles des Lakers ne se soucient pas de ce que vous avez fait auparavant » a expliqué LeBron en conférence de presse. « Pour devenir un Laker, il faut le faire aussi avec eux, ici. Ils ne se préoccupent pas de votre CV tant que vous ne jouez pas pour eux. Une fois que vous parvenez à le faire avec les Lakers, alors ils vous respectent. C’est ce que j’ai appris. »

« Ce que je fais en dehors du terrain compte davantage que ce que je fais sur le terrain »

Après une décennie sans titre, les Lakers sont à une victoire d’une 17e bannière de champion NBA, et comme à Miami en 2012 et Cleveland en 2016, il lui faudra peut-être seulement deux saisons pour atteindre son objectif. De quoi gagner le respect des fans des Lakers mais aussi enrichir son immense carrière et son immense héritage.

« Je n’y pense pas trop » promet l’intéressé. « Je pense que l’histoire s’écrira d’elle même, et comme elle devra l’être. Mais je ne vis pas en pensant à mon héritage. Ce que je fais en dehors du terrain compte davantage que ce que je fais sur le terrain. Le basket continuera après moi… Il y aura un nouveau groupes de gamins, de vétérans et de rookies… Donc, je ne me préoccupe pas autant de ce qui se passe sur le terrain. Ce qui compte le plus pour moi, c’est comment je me comporte, comment j’avance, ce que je prêche, ce dont je parle et comment j’inspire la nouvelle génération. Et si vous appréciez mon jeu, c’est cool. Et si ce n’est pas le cas, c’est cool quand même. Voilà à quoi ça se résume. »