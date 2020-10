Mark Cuban raconte comment il s’est brouillé avec Steve Nash après l’avoir comparé à Mike Bibby

L’ancien joueur Etan Thomas occupe sa retraite avec un podcast dont le dernier invité était Mark Cuban, l’homme qui l’a drafté en 12e position en juin 2000 et l’a transféré en février 2001 à Washington (sans qu’il ait joué un match avec les Mavs) dans l’échange autour de Juwan Joward.

À l’époque, le trio composé de Michael Finley, Dirk Nowitzki et Steve Nash ramène la franchise vers ses premiers playoffs en dix ans. Trois saisons et autant de campagnes de playoffs plus tard, l’équipe est éliminée au premier tour par les Kings après avoir atteint la finale de conférence en 2003. Un coup d’arrêt dans la progression du club.

À l’issue de son duel perdu avec Mike Bibby, Steve Nash est free agent, a régressé au niveau statistique et souffre du dos. Ce sont les raisons que Mark Cuban donne pour répondre à Etan Thomas sur le départ du Canadien dans l’Arizona. C’est « la plus grosse erreur » de Cuban en carrière comme il le répète souvent.

« Il m’a appelé pour me dire ‘ils m’ont offert mieux que Mike Bibby’ »

Mais le propriétaire des Mavericks ajoute au passage une anecdote jusqu’ici méconnue. « On a fait ce qu’on pensait être une bonne offre mais Phoenix est arrivé, et a battu cette offre. Je n’oublierai jamais parce qu’il m’a appelé pour me dire ‘ils m’ont offert mieux que Mike Bibby’… Bibby avait signé un contrat et j’ai toujours ce calendrier dans mon bureau, que j’ai refusé d’enlever depuis, où il y a cette note qui dit ‘Nash = Mike Bibby money’. Ma plus grande erreur. Nash m’a détesté pendant longtemps à cause de ça (…) ‘Détester’ est peut-être un mot fort, mais il y a eu du ressenti » précise en souriant le propriétaire des Mavs.

Le meneur de jeu des Kings avait signé en 2002 un contrat à 80 millions sur 7 ans, avec un salaire évolutif qui était de 10.5 millions pour l’exercice 2004-2005, pour atteindre 11.6 millions en moyenne la saison. Quand Nash a été free agent, Mark Cuban proposait une offre de 51 millions sur 5 ans, soit 10.2 millions en moyenne l’année. Phoenix rafla la mise avec 66 millions sur 5 ans, soit 13.2 la saison en moyenne. On connaît la suite de l’histoire, qui comprend des trophées de MVP pour Nash, un titre de champion pour Dallas, et aussi le rabibochage des deux hommes.