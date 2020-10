Les sessions vidéo, une autre clé du succès des Lakers

Dans la foulée de la victoire du Game 1 face au Heat, LeBron James n’était pas allé se reposer. Surtout pas. Il avait préféré décortiquer le match en vidéo et veiller jusqu’à… 4 heures 30 du matin. Symbole d’un joueur qui veut interdire le moindre relâchement de la part de son équipe, l’anecdote en dit aussi beaucoup sur l’importance qu’ont ces sessions d’analyse chez les Lakers.

« On apprend assez vite de nos erreurs, » constatait le « King » en amont de ce Game 4. « Vous savez, en ce moment, avec les matches qui ont lieu tous les deux jours, c’est direction la salle de vidéo. C’est la façon dont nous pouvons faire des ajustements à partir de la vidéo pour le traduire sur le parquet. On a fait du bon boulot en la matière durant ces playoffs. »

Le joueur des Lakers l’a redit cette nuit, à l’issue de leur troisième victoire, à quel point il avait « hâte d’être à la session vidéo de demain pour analyser ce que nous pouvons faire de mieux. Voir les choses que nous avons bien faites, penser aux ajustements qu’ils pourraient faire ou qu’ils feront, parce que je sais comment Spo (Erik Spoelstra) va aborder ce Game 5. C’est ce qu’il y a de mieux. C’est une partie d’échecs. »

Se réajuster sans pouvoir s’entraîner

On sait l’importance de procéder aux bons ajustements dans une série de playoffs, face à un adversaire rencontré au moins à quatre reprises. Ce travail à la vidéo a notamment motivé Frank Vogel à utiliser, la nuit dernière, Anthony Davis en défense sur Jimmy Butler.

« Ça a vraiment été un élément positif pour nous cette année, » apprécie le coach, en parlant de ces sessions. « Ça a été une approche forte de ma part, une part importante de mon travail tout au long de ma carrière. Évidemment, cela commence ici, en apprenant à utiliser la salle de vidéos pour envoyer des messages afin de changer ce qu’il se passe sur le terrain. »

Et l’ancien coach des Pacers confirme que son ailier est très investi en la matière. « Ce groupe en particulier, dirigé par LeBron, a fait preuve d’une attention et d’une persévérance extraordinaires dans sa capacité à absorber ce que nous enseignons dans cette salle et l’appliquer sur le terrain sans beaucoup d’entraînement, de répétitions et d’exercices. Ils ont montré une capacité unique à le faire. C’est un élément essentiel en playoffs, surtout dans un contexte où l’on joue en gros un jour sur deux, ça a été une grande partie de notre succès. »