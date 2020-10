Les Bulls également à l’épreuve de la « bulle »

Non-invités en Floride, tout comme les sept autres équipes les moins bien classées lors de la suspension de la saison, les Bulls ont entrepris leur propre « mini-camp » de trois semaines dans une « bulle », entre leur hôtel et leur centre d’entraînement, suivant les mêmes protocoles sanitaires que ceux mis en place par la NBA à Orlando.

« La ligue vient de nous remettre le manuel. C’était comme s’ils nous avaient donné un livre de « la bulle pour les nuls » ou quelque chose comme ça, » a glissé en riant Chip Schaefer, le directeur du département santé des Bulls. « Mais ce n’est pas une blague. Les directives sont assez strictes, comme ils l’entendent, et nous avons dû les mettre en place et les suivre ».

Arturas Karnisovas, pongiste patenté

La « communauté » de la franchise de l’Illinois a ainsi dû se plier à des règles et un calendrier stricte. Le « mini-camp » a été divisé en deux phases, une première similaire aux sessions mises en place en effectif très réduit à l’Advocate Center jusque-là, si ce n’est que sept joueurs pouvaient cette fois s’entraîner en simultané, avec chacun son assistant personnel, muni de gants, masques et de tout l’attirail nécessaire.

À partir du 21 septembre, les choses sérieuses ont débuté, les 50 concernés ayant dû investir un hôtel, observer deux jours de quarantaine à leur arrivée et suivre ainsi les mêmes règles qu’à Orlando, avec un bus pour faire la navette entre l’hôtel et l’Advocate Center à partir du troisième jour.

Le début d’une routine, avec tests à 7h du matin, transferts jusqu’à la salle et retour à l’hôtel pendant deux semaines.

« Après 36 heures, je suis presque devenu fou, » a reconnu Zach LaVine. <"em>Mais j’ai réussi à passer le cap. Avec un tas de jeux vidéo, Netflix. J’ai également beaucoup parlé à ma fiancée. »

Même si Billy Donovan, engagé au début du « mini-camp », n’a pas été de la partie pour des questions de délai quant à sa mise en quarantaine, le groupe a pu vivre ensemble et créer des liens comme avec le nouveau vice-président exécutif Arturas Karnisovas, visiblement à l’aise dans la « Game room », où l’on trouvait jeux de fléchettes, Playstation, Xbox mais aussi tables de ping-pong et simulateurs de golf.

« J’ai touché un club de golf pour la première fois de ma vie, c’était donc assez excitant, » a notamment glissé Lauri Markkanen. « Ça s’est mieux passé que ce que je pensais. J’ai aussi hâte de rejouer Arturas au ping-pong. Il faut que je le batte. Il m’a eu une fois, donc je veux ma revanche ».

Entre impatience et prise de conscience

Privés de compétition depuis début mars, les joueurs ont également pris ces deux semaines d’entraînement collectif comme une bouffée d’air frais, ce alors que la date de reprise de la saison 2020-2021 n’est pas encore connue.

« C’est vraiment bien d’avoir pu revenir à un peu d’esprit de compétition, » a ajouté Zach LaVine. « On se débrouillait seuls jusque-là, avec entraînements et coachs individuels mais ça n’avait rien à voir. Retrouver un groupe de gars, pouvoir parler un peu de tout, et avoir des contacts, c’était fun. On s’amuse bien. On n’a pas joué depuis six mois, c’est tout. C’est dur. En réalité, nous ne savons pas quand la saison va commencer. J’ai déjà manqué une année de basket à cause d’une blessure (déchirure du ligament croisé antérieur en 2017). Je ne veux pas rater une année de basket sans raison. On ne fait que perdre du temps. Il faut du temps pour retrouver ce rythme. Je pense donc que c’est une bonne chose de nous réunir ici, de retrouver un peu de camaraderie. Et aussi de jouer et d’avoir un ballon de basket dans les mains, dans un cadre d’équipe ».

Le « mini-camp » a donc été un franc succès, d’autant qu’aucun cas de Covid-19 n’a été détecté. Les Bulls ont aussi pu se familiariser avec des pratiques qu’ils retrouveront peut-être en 2020-2021, en espérant ne pas aller jusqu’au confinement, mais ce qui ressemblerait à une vie au sein d’un cercle restreint. De quoi porter un tout autre regard sur l’aventure des joueurs NBA dans la « bulle », dont les derniers « survivants » sont enfermés depuis trois mois.

« J’ai une tonne de respect pour ceux qui étaient dans la bulle à Orlando, » a ainsi déclaré Marc Eversley, le GM de Chicago. « Ça vous donne certainement une appréciation différente de ce qu’ils vivent … Je me réveille le matin comme si c’était un jour sans fin ».