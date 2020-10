J.J. Redick espère être un bon mentor pour les jeunes talents des Pelicans

Pour la première fois de sa carrière, J.J. Redick n’a pas pas participé aux playoffs, mais n’allez pas croire pour autant que cette première saison aux Pelicans restera un mauvais souvenir. Le shooteur a apprécié de voir des jeunes éclore, et il veut laisser une trace comme « mentor ».

« Franchement, c’était super. Si on excepte le COVID et la « bulle », cette année a été à la Nouvelle Orléans a été l’une des moins stressantes, et une des moins riches en rebondissements de ma carrière. C’est juste un groupe de bons mecs » explique-il à Matt Barnes et Stephen Jackson. « Quand les gars sont des bons mecs à 21 ou 22 ans, j’ai le sentiment qu’il suffit de les entourer de bons vétérans pour vraiment avoir un impact sur leur carrière. »

Aujourd’hui âgé de 36 ans, Redick espère qu’il laissera une trace auprès de ses coéquipiers, et qu’il sera même un modèle comme « mentor ». « Quand on approche de la fin de sa carrière, on pense beaucoup à l’héritage qu’on laissera, et comment les gens se souviendront de nous. J’espère que j’étais un bon coéquipier. Franchement, j’espère qu’un gars comme Nickeil Alexander-Walker dira que j’étais son pote, et j’espère que dans 15 ans, quand il finira sa carrière, il fera la même chose avec un gars de 22 ans, et lui dira : « Tu sais, JJ s’est occupé de moi quand j’étais rookie. » Ce sont des choses comme ça auxquelles on pense vraiment en vieillissant. »

« Zion, c’est le niveau All-Star, All-NBA et Hall Of Fame. C’est son plafond »

Chez les Pelicans, les jeunes talents à encadrer ne manquent pas et il évoque les trois plus connus et plus doués : Zion Williamson, Brandon Ingram et Lonzo Ball.

« Zion, c’est le niveau All-Star, All-NBA et Hall Of Fame. C’est son plafond. Le truc avec Zion, c’est qu’il est naturellement, et même athlétiquement, doué. Quand il aura appris comment jouer et penser le jeu NBA, il dominera. Il le fait naturellement, sans vraiment réfléchir ou se préparer. C’est un processus. Imaginez ce gars dans sa 5e ou 6e année… J’ai vu ça avec Brandon Ingram. Il est dans sa 4e année. Lonzo était dans sa 3e année, et on a pu voir la progression dans leur manière de penser au jeu. Ils ont retenu la leçon : « Tiens, c’est dans ce domaine que je peux faire la différence. Je peux le faire tous les soirs. Laissez-moi continuer ». »

Pour Redick, le meilleur exemple à suivre, c’est Chris Paul, son ancien coéquipier aux Clippers. « On peut toujours parler du développement des qualités, mais ce qui distingue les très grands joueurs, c’est leur réflexion sur le jeu. C’est ce qui fait qu’un joueur comme Chris Paul est si grand. C’est pour cette raison qu’il joue encore à un tel niveau à 35 ans alors que c’est un meneur de jeu de petite taille. C’est parce qu’il est si intelligent, et qu’il réfléchit au jeu. »