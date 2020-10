LeBron James : « Ma façon de jouer est déjà suffisamment du trash talking »

Parce que la fin du Game 3 a été marquée par un petit échange verbal avec Jimmy Butler, LeBron James a été interrogé sur le « trash talking ». Ce n’est clairement pas sa spécialité, et contrairement à Michael Jordan, Larry Bird ou même Kobe Bryant, il parle très peu sur un terrain. Tout du moins, ce n’est pas lui qui lancera les hostilités, même si c’est bel et bien lui qui avait provoqué les joueurs du Heat en début de match.

« J’ai toujours été quelqu’un qui laisser son jeu parler pour lui. Mais quand des gars commencent à parler, je peux aussi le faire. Mais j’ai toujours essayé de laisser mon jeu parler » répète l’ailier des Lakers en conférence de presse. « Certains gars adorent parler pendant un match, et je pense que ça les aide sur le plan personnel. Il y a toujours de la communication sur le terrain. Personnellement, tant qu’on ne manque pas de respect, ça me va. Mais je ne suis jamais celui qui va lancer un dialogue de trash talking. Ce n’est simplement pas moi. Je crois que ma façon de jouer est déjà suffisamment du trash talking. »

Et sera-t-il davantage motivé après la défaite dans le Game 3 et la performance de Jimmy Butler ? Va-t-il chercher à lui répondre avec une perf’ tout aussi énorme ?

« Pendant toute ma carrière, je n’ai jamais prédéterminé mon plan de jeu. Je ne suis jamais entré dans un match en me disant que j’avais besoin de marquer 40 points, que je devais dominer par mes points, ou des choses de cette nature comme inscrire les shoots importants. Je n’ai jamais rien prédéterminé. Je ne l’ai jamais fait de ma vie. En revanche, ce que j’ai toujours fait, c’est me préparer. Si vous êtes préparé, quel que soit le match et quel que soit le scénario, vous êtes alors capables d’effectuer des ajustements pendant le match et d’avoir un impact. C’est aussi simple que ça pour moi. »