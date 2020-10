Bam Adebayo très impatient, Goran Dragic assez pessimiste

Blessés lors du Game 1, Bam Adebayo et Goran Dragic n’ont pas participé aux deux derniers matchs des Finals face aux Lakers. L’intérieur, en plus de blessure à l’épaule qui le gênait déjà en finale de conférence, est en effet désormais touché au cou, quand le meneur a été victime d’une déchirure du fascia plantaire.

« Je veux jouer. J’ai toujours été comme ça, je veux mettre mon maillot et aller sur le terrain », confie Bam Adebayo. « Être en Finals, et entendre le staff médical et Spo (Erik Spoelstra) me dire que je ne peux pas jouer, ça craint mais je comprends. Je dois prendre soin de ma santé, c’est le plus important au bout du compte. Je dois être sûr d’avoir totalement récupéré physiquement mais c’est dur de s’entendre dire qu’on ne peut pas jouer. Je perds mes cheveux, je frappe dans des trucs parce que je suis énervé mais c’est comme ça. Je dois faire avec. »

Le All-Star trépigne ainsi d’impatience, expliquant que c’est compliqué mentalement de ne pas pouvoir être sur le terrain avec ses coéquipiers, alors qu’il n’avait raté qu’un seul match ces deux dernières saisons.

Il attend donc le feu vert du staff médical du Heat, si possible demain, pour le Game 4 de ces Finals relancées.

Par contre, Goran Dragic est beaucoup moins optimiste. Le Slovène souffre beaucoup plus que son coéquipier et alors qu’on le disait faire le forcing pour jouer, il a tenu un discours assez différent face aux journalistes.

« Je dois faire avec de grosses douleurs donc je ne veux pas être un poids sur le terrain pour mon équipe », a-t-il déclaré, ajoutant que les chances de le voir lors du Game 4 étaient « très faibles ». Étant donné sa blessure, il semble même difficile de le revoir durant les Finals.