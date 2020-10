Pour Rob Pelinka, le titre NBA 2020 ne doit pas être accompagné d’un astérisque mais d’une étoile dorée

Ce qui ressemblait à des phases finales au rabais, sans spectateurs ni avantage du terrain, relève finalement davantage du parcours du combattant. Dans la « bulle », le mental prend peut-être encore plus d’importance, que ce soit sur ou en dehors du terrain. LeBron James a d’ailleurs évoqué « un gros sacrifice » de la part de tous les joueurs qui avaient rallié la Floride, laissant parfois femmes et enfants derrière eux pendant plus de trois mois.

Et si cette campagne de playoffs unique en son genre était finalement encore plus ardue que les autres ?

C’est en tout cas ce que pense Rob Pelinka, qui ne veut plus entendre parler d’astérisque à apposer aux côtés du titre que remportera le futur champion NBA, pour sous-entendre que ces playoffs 2020 auraient moins de saveur.

Pour le GM des Lakers, qui a assisté à chacun des combats menés par sa formation en Floride, le dernier survivant de la « bulle » mériterait plutôt… une étoile dorée.

« Voilà ce qu’on dit ici, peu importe qui s’en sortira vivant, mais ce ne sera pas avec un astérisque. Ce sera avec une étoile en or. Voilà comment on voit les choses, » a-t-il déclaré. « L’équipe qui sortira de la bulle avec le trophée, avec ce qu’elle aura enduré pour franchir cette ligne d’arrivée, l’histoire ne l’a encore jamais vu. Donc, ce sera tout sauf un astérisque. » Une étoile qu’il verrait plutôt briller du côté d’Hollywood Boulevard, évidemment…