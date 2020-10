Draft 2020 : Isaac Okoro se voit dans la course pour le premier choix

Alors qu’Anthony Edwards, LaMelo Ball et James Wiseman sont les joueurs les plus régulièrement cités pour être le premier choix de la future Draft, Isaac Okoro (19 ans, 1m98) ne voit pas pourquoi il serait exclu de la discussion.

C’est en tout cas la place que vise le joueur d’Auburn, qui s’entraîne en Alabama en attendant le 18 novembre.

« Oui, j’ai le sentiment que je devrais être le choix n°1, parce que je joue chaque match pour gagner et que je me donne à 100%. Je suis juste prêt à faire tout ce que les coaches veulent de moi. Le fait d’apporter cette culture de la gagne fait que je devrais être numéro 1 », a-t-il ainsi déclaré.

Attendu dans le Top 10, l’ailier pourrait grappiller quelques places avec son profil de joueur capable de tout faire, et notamment de défendre dur sur les extérieurs adverses. Son CV intéresse notamment les Knicks, qui possèdent le huitième choix, mais pourrait également être regardé de près par les Wolves, la franchise de Minnesota ayant besoin de se renforcer (défensivement) sur les ailes pour épauler l’axe 1-5 Russell-Towns.

« Je me verrais bien m’intégrer dans cette équipe, en jouant avec D’Angelo Russell, Karl-Anthony Towns, » a-t-il ajouté. « J’ai l’impression que je pourrais y venir et jouer mon rôle, faire tout ce que l’entraîneur a besoin que je fasse en match et simplement gagner ».

Son agent a souligné que tous les clubs s’étaient renseignés sur Isaac Okoro, signe que sa polyvalence intrigue…