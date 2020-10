LeBron James et Anthony Davis répondent aux comparaisons avec Kobe Bryant et Shaquille O’Neal

Il fallait s’y attendre… Les performances de LeBron James et Anthony Davis dans ces playoffs en général, et dans ce début de finale NBA, sont d’un tel niveau qu’il faut remonter au début des années 2000 pour trouver trace d’un tel duo. A l’époque, les Lakers marchent sur la NBA grâce à Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, et le tandem LeBron-Davis est le premier à inscrire au moins 30 points chacun depuis leurs glorieux aînés.

« Quand j’étais au lycée, je regardais le duo Kobe-Shaq, et c’était le duo le plus dominateur que j’ai vu de ma vie sur le plan basket » répond d’abord LeBron James. « Evidemment, on connaissait la force qu’apportait le Shaq, mais il y avait aussi l’élégance et la force de Kobe. Ils étaient très dominateurs des deux côtés du terrain. Le fait que AD et moi soyons cités dans la même discussion rend humble parce que je sais que j’ai grandi en les regardant. J’ai grandi en admirant Kobe, évidemment, un gamin débarqué directement du lycée. Et puis il y avait la force du Shaq… C’est un grand honneur d’être cité avec de tels grands joueurs. »

Sur le plan du jeu, c’est évidemment différent puisque LeBron James est un meneur dans le corps d’un ailier, tandis que Anthony Davis est l’archétype de l’ailier-fort moderne capable de punir de loin comme de près, mais aussi de partir en un-contre-un depuis la tête de raquette. Mais la domination du duo LeBron-Davis est telle qu’elle renvoie aux meilleurs tandems de l’histoire…

« Ces deux gars étaient évidemment uniques. Ils formaient un duo unique ensemble. C’est le meilleur duo que nous ayons jamais vu » estime aussi Davis. « Ils ont gagné plusieurs titres. Ils étaient tous les deux dominateurs. Je sais qu’ils se sont un peu embrouillés parce qu’ils voulaient tous les deux dominer… Ils voulaient tous les deux être de très grands joueurs et ils voulaient tous les deux gagner, et c’est pour ça qu’ils étaient capables de faire abstraction pour se souder. Mais vous savez, ces deux gars étaient altruistes. Tous les deux étaient très exigeants avec eux-mêmes pour faire gagner leurs équipes. »

Qui est Kobe, qui est Shaq ?

L’exigence avec soi-même et cette capacité à tirer l’équipe vers le haut sont les marques des plus grands joueurs.

« Je pense que moi et Bron sommes pareils. Nous sommes deux gars qui veulent gagner peu importe les circonstances » poursuit Davis. « Nous voulons tous les deux nous assurer que nous faisons tout ce qu’il faut pour aider notre équipe à gagner. Quand vous possédez deux gars altruistes… Ce ne sera pas toujours joli. Parfois, nous n’allons pas être d’accord mais on sait que ça vient d’un bon sentiment. Quand vous avez deux gars qui veulent autant gagner que nous et qui veulent dominer à chaque match, ça donne des matches comme ce soir où deux gars, comme nous, sont capables de marquer, de prendre des rebonds, et de servir les autres. C’est rare à voir… Nous savons que l’équipe possède quelque chose d’unique avec nous deux et nous essayons simplement de capitaliser dessus. »

Forcément, les journalistes leur ont demandé, chacun leur tour, de définir qui est Shaq, et qui est Kobe. La réponse de Davis d’abord : « Lui c’est Kobe parce qu’il a le ballon en main, et moi je suis Shaq parce que je joue au poste« .

La réponse de LeBron est différente et surtout plus nuancée : « Eh bien, j’imagine que si on part du principe que le Shaq avait cette combinaison de taille, de puissance et de vitesse, on peut le comparer à mon jeu pendant ma carrière. Et si on parle d’élégance, de capacités à shooter et jouer dans la raquette, dos au cercle ou au large, j’imagine que certaines caractéristiques du jeu d’AD sont comparables à celles de Kobe. Mais ce qui nous caractérise tous les quatre, c’est cette mentalité de gagneur. Je n’arrive même pas à croire que je suis là à parler d’AD et moi, et de Kobe et Shaq. »

FINALS 2000

Shaq : 38 points, 16.7 rebonds, 2.3 passes/m

Kobe : 15.6 points, 4.6 rebonds, 4.2 passes/m

FINALS 2001

Shaq : 33 points, 15.8 rebonds, 4.8 passes/m

Kobe : 24.6 points, 7.8 rebonds, 5.8 passes/m

FINALS 2002

Shaq : 36.3 points, 12.3 rebonds, 3.8 passes/m

Kobe : 26.8 points, 5.8 rebonds, 5.3 passes/m

FINALS 2020

LeBron : 29 points, 11 rebonds, 9 passes/m

Davis : 33 points, 11.5 rebonds, 3 passes/m