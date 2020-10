La direction des Nuggets rend hommage à Will Barton

Gêné par son genou droit à son arrivée dans la bulle, Will Barton l’avait quittée au début des playoffs sans avoir disputé un seul match, observant à distance ses partenaires réaliser un super parcours.

Une blessure qu’il traîne donc depuis maintenant plus de deux mois, mais ce n’est rien de grave d’après le nouveau GM Calvin Booth, qui a donné de ses nouvelles : « le sentiment général c’est qu’il a besoin de temps pour tout remettre en ordre » explique-t-il dans des propos relayés par le Denver Post. « Je ne crois pas que ce soit grave. On ne part pas sur un problème à long terme. Il faut juste prendre le temps de faire la rééducation. Il sera en état la saison prochaine. »

On ne veut pas parler de la nature de cette blessure chez les Nuggets, qui semble assez grave aujourd’hui alors que la franchise laissait entendre pendant toute la postseason qu’il pourrait peut-être revenir. Y a-t-il autre chose derrière cette absence ? « Non pas du tout » balaie Booth. « Il a quitté la bulle pour se soigner au mieux, il n’était pas prêt de jouer à ce moment-là. Tout le monde pensait que c’était la bonne décision. »

« On ne serait pas là sans Will »

Pas de polémique à aller chercher : malgré cette blessure, ce joli parcours sans lui, avec un Michael Porter Jr. qui a élevé son niveau de jeu pour compenser, Will Barton est toujours aussi apprécié. « On n’y pense plus, mais il était peut-être notre troisième meilleur joueur en saison régulière. C’est un élément important de notre projet pour l’avenir et il nous a vraiment manqué en playoffs. »

Will Barton, c’est 15.6 points cette saison à 45% aux tirs dont 38% de loin, 6.3 rebonds et 3.7 passes. Et c’est un pilier du groupe qui a toujours eu le soutien du président Tim Connelly. « Notre relation n’a a jamais été aussi forte » assure ce dernier. « Sa rééducation s’est heurtée aux limites de la bulle – au niveau du personnel et des équipements. C’était une décision difficile, que Will n’acceptait pas pour être honnête. »

« On n’en serait pas là sans Will » tient à souligner Connelly. « Il fait partie de notre noyau dur. Il a eu un impact incroyable. Il faisait une super saison. C’est dur qu’il se soit blessé pendant la pause. Je pense qu’il est plus motivé que jamais. On se parle tout le temps, on s’attend à voir la meilleure version de lui la saison prochaine. »