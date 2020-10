Rajon Rondo s’éclate face à la zone

Cette saison, la NBA a un petit peu délaissé ses « big three » pour des « one-two punch », comme le duo LeBron James/Anthony Davis chez les Lakers. Mais s’il fallait trouver une troisième arme derrière ces deux-là, Rajon Rondo serait candidat pour endosser le rôle après son Game 2 plein à 16 points, 10 passes, 4 rebonds, à 5/9 aux tirs dont 3/4 à 3-points, n’hésitant pas à sanctionner quand on l’a laissé seul.

Face à cette zone floridienne où la différence se fait plutôt par des passes que des un-contre-un, le champion 2008 s’est amusé, et il a même profité de la soirée pour devenir le 6e passeur de l’histoire des playoffs, dépassant Larry Bird et Steve Nash dans ce Game 2. Dans cette configuration, avec son talent, il devient presque aussi important que James et Davis. « On veut mettre nos créateurs au milieu de la zone et si on arrive à mettre le ballon là, ça attire des défenseurs, ça ouvre le jeu au large comme au cercle » raconte Frank Vogel. « Évidemment il faut des super gars au niveau de la prise de décision. Bron, AD, Rondo : notre attaque tire profit de ces gars-là. »

Boosté par la confiance de son fan numéro 1

« Quand on est au milieu, il faut prendre la bonne décision » abonde Anthony Davis. « Moi, Bron et Rondo, on s’y retrouve souvent et on arrive soit à trouver des shooteurs, soit des layups pour nous, soit pour des gars qui coupent ligne de fond. » Il faut du sang froid et de la précision pour envoyer des passes dans des trous de souris en finale NBA. Un job pour Rajon Rondo, en pleine confiance depuis le début des playoffs à l’image de ses 45% de réussite de loin, et ce notamment grâce à celle que lui donne son coach.

Celui-ci avait tout de suite donné le ton après le retour aux affaires compliqué du meneur, expliquant qu’il ne se passerait pas d’un tel joueur. Il lui a donné raison et Vogel se frotte les mains de pouvoir compter sur un « RR » à son meilleur niveau. « Le truc qui est bien c’est qu’on a toujours soit Rondo soit LeBron sur le parquet en quarterback pour trouver les gars démarqués. Quand tu as au moins un des deux sur le parquet pendant les 48 minutes, tu auras un paquet de bonnes actions. Je leur tire mon chapeau. »