Jimmy Butler : « On doit quasiment jouer à la perfection et c’était loin d’être le cas »

Une grosse défaite et une alerte à la cheville gauche, la soirée fut difficile pour Jimmy Butler. Sauf peut-être sur le plan statistique puisqu’il a marqué 23 points à 8/13 au shoot, mais cela importe peu alors que Miami est mené 1-0.

En revanche, si Bam Adebayo est diminué et Goran Dragic absent pour le reste des Finals, Jimmy Butler va devoir élever son niveau de jeu.

« La plupart du temps, je prends ce que le match me donne », explique la star du Heat. « J’ai confiance en mes coéquipiers et je vais continuer de jouer comme ça. Mais oui, peut-être qu’il faut que j’essaie de marquer un peu plus. Mais je dois m’assurer aussi que tout le monde touche la balle et prend les tirs nécessaires. On a joué comme ça toute l’année et c’est la formule de notre succès. »

Comment réagir après cette gifle ? Le Heat avait bien démarré la partie mais la puissance, l’adresse et la défense des Lakers ont ensuite déferlé sur les joueurs d’Erik Spoelstra.

« On doit être plus dur », annonce le All-Star. « On doit davantage se battre. On ne l’a pas fait, je trouve. Et puis ça n’aide pas quand on ne met pas un tir. Ça a été comme ça toute la saison : dès qu’on commence à manquer des shoots, on ne fait pas les efforts de l’autre côté. Donc on doit toujours laisser d’abord parler notre défense, notre rebond, et ensuite espérer qu’on va mettre dedans. On doit quasiment jouer à la perfection et c’était loin d’être le cas. On peut bien regarder toutes les vidéos du monde, on sait ce qu’on n’a pas réussi. »

Enfin, qu’en est-il de sa cheville touchée en fin de première mi-temps ? Jimmy Butler s’est tordu la cheville gauche, tout seul sur une pénétration face à Anthony Davis.

« C’est un peu douloureux. Avec des soins, ça va le faire. On verra comment je me sens demain, mais ça va aller. Je vais me préparer pour repartir. »