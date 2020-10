Le FC Barcelone réfute l’arrivée imminente de Marc Gasol

Pendant plusieurs heures, les hommages se sont multipliés du côté de Toronto et de leurs fans. Même des journalistes américains se joignaient à eux. Un « insider » catalan venait d’annoncer que Marc Gasol avait décidé de quitter la NBA et de finir sa carrière au FC Barcelone. Sauf que rien n’est fait… D’abord, le pivot espagnol est toujours sous contrat avec Toronto jusqu’au début de la « free agency », et surtout Sarunas Jasikevicius a démenti.

« Nous n’avons pas parlé à Marc Gasol. Le plus important est de ne pas se précipiter » explique le nouveau coach des catalans à Gigantes. « S’il y a une vraie opportunité, on la saisira. »

Après le Game 7 perdu face à Boston, le frère de Pau avait expliqué qu’il prendrait son temps pour décider de son avenir : « On prendra des décisions quand ce sera le moment ».

En l’occurrence, la « free agency » doit débuter le 18 novembre prochain, et d’ailleurs, Sarunas Jasikevicius a expliqué qu’il n’avait pas forcément besoin d’un pivot. « Nous n’avons pas besoin d’un pivot ou d’un ailier fort. Les pivots sont Oriola, Davies, Smits, Pustovyi… Claver a même joué quelques minutes en cinq en Super Coupe. »