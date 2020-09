Bam Adebayo – Anthony Davis : un duel clé entre deux anciens de Kentucky

Anthony Davis, Bam Adebayo, Rajon Rondo, Tyler Herro, sans oublier Pat Riley ou même Frank Vogel : ils sont nombreux, dans cette finale NBA, à être passés par l’université de Kentucky. Le duel entre deux premiers cités sera évidemment le plus scruté dans les jours à venir, car il pourrait bien être décisif.

« Je sais que beaucoup de gens attendent ce duel. Je pense que le vainqueur de ce duel aura probablement plus de chances de remporter la série », prédit, sans doute à juste titre, l’intérieur des Lakers.

Parmi les impatients auxquels fait référence « AD », on peut citer John Calipari, le technicien de Kentucky et donc ancien coach des deux intérieurs. Ce dernier a d’ailleurs contacté le joueur des Lakers sur cet affrontement à venir.

Une seule saison là-bas pour tous les deux

Passé par Kentucky pour une seule année (2011-2012) et un titre universitaire à la clé, suffisant pour être sélectionné à la première position, Anthony Davis n’oublie pas l’importance de « Coach Cal » dans sa carrière.

« Il gère vraiment ses entraînements et son projet comme un programme NBA. Il a été coach dans la ligue donc il sait ce qu’il faut pour y arriver. Je pense que c’est un avantage pour tous les joueurs qui vont à Kentucky. Il est capable de vous préparer en un ou deux ans pour vous montrer comment réussir. Quand j’y étais, Rod Strickland était assistant, il a réussi dans la ligue. Cela facilite énormément la transition. »

« Quand tu vas à Kentucky, cela te colle à vie », formule son futur adversaire de raquette. Bam Adebayo aussi a connu une saison unique là-bas (2016-2017), mais pas avec le même succès lors du tournoi universitaire. Drafté à la 14e position par le Heat, le pivot n’est pas arrivé avec le même statut qu’Anthony Davis dans la grande ligue.

John Calipari impressionné par l’explosion de Bam

Le pivot floridien, quatre ans plus jeune que son vis-à-vis, et avec cinq saisons NBA en moins, s’impose pourtant comme l’une des pièces majeures dans le succès du Heat. « Si vous m’aviez dit où Bam en serait aujourd’hui, au moment où on l’a récupéré, j’aurais dit que vous preniez du crack, » lâche John Calipari. « Mais ce que nous savions, c’est qu’il pouvait se battre. Il était compétitif et il pouvait défendre sur les cinq postes. Il était bien meilleur balle en main que les gens ne l’imaginaient, nous l’avons vu. »

« Ouais, Bam est un super jouer, il ressemble beaucoup à (Nikola) Jokic, » compare Anthony Davis. « Il a beaucoup le ballon en main, il dirige les contre-attaques pour eux, distribue le jeu, score. Il est aussi leur source d’énergie. Il a tellement évolué depuis sa sortie d’université et même l’année dernière. Ça va être un duel sympa. »

Un sentiment confirmé par Bam Adebayo : « Cette série va être sympa. Cela se jouera peut-être entre AD et moi, ou peut-être entre LeBron (James) et Jimmy (Butler). Au final, on va jouer comme on l’a fait sur ces séries et produire du « Miami Heat basketball » pour 48 minutes ou même plus s’il le faut. »