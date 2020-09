Kyrie Irving raconte sa première rencontre avec Kobe Bryant

Après une première saison NBA récompensée par un titre de rookie de l’année, Kyrie Irving a eu l’honneur de faire partie de la préparation de Team USA lors des Jeux Olympiques de 2012 en intégrant la « Select Team ».

Même s’il avait déjà pu croiser la route de Kobe Bryant, notamment lorsque le « Black Mamba » avait collé 42 points aux Cavs de Kyrie Irving au Staples Center lors de la seule confrontation entre les deux équipes cette saison-là (à cause du « lockout »), le jeune meneur n’avait pas encore vraiment eu l’occasion de le rencontrer.

Un défi comme premier contact

Sa première véritable interaction avec la star regrettée des Lakers a donc eu lieu durant l’été 2012, après un entraînement, comme il l’a raconté à Kevin Durant dans le podcast « The ETCs with KD ». Un moment qu’il attendait depuis toujours et qu’il avait préparé du mieux possible.

« Je marche vers lui et mon cœur commence à battre fort, sans que je ne sache pourquoi, » a raconté Kyrie Irving. « Et là je me dis que je vais aller parler à Kobe et lui dire : « Honnêtement je te battrais si on faisait un un-contre-un ». Et je me suis répété la phrase dans ma tête, du genre quand j’aurais la chance de le croiser, je lui dirais : « Je pourrais te battre en un-contre-un ». Je me suis entraîné devant le miroir avant d’y arriver ».

Alors âgé de 20 ans, Kyrie Irving ne s’est pas démonté, même si Kobe Bryant en a profité pour le chambrer en retour, comme le montre l’extrait raconté par Kyrie Irving et filmé par le « Duke Blue Planet ».

« Je vais directement vers lui et je luis sors la phrase en ajoutant : « Honnêtement, on devrait faire ce un-contre-un. Honnêtement, je crois que tu ne peux pas défendre sur moi… J’ai un peu improvisé par rapport au script. Et le « Duke Blue Planet » était là et a capturé toute la séquence. Il s’adressait à vous avec respect, à condition que vous lui accordiez ce même respect et que vous ne montriez aucune crainte. Il sait qu’il est Kobe Bryant, je sais qu’il est Kobe Bryant, mais on s’en fout. C’est une compétition, c’est amusant, c’est plus qu’un jeu pour nous. C’est apprendre des plus grands, à travers mon point de vue, à travers ma génération ».

Kyrie Irving connaissait sûrement son histoire, car Phil Jackson avait déjà raconté que la première chose que Kobe Bryant avait dite à Michael Jordan, lorsqu’il avait organisé une rencontre entre eux, c’est qu’il pouvait le battre en un-contre-un. Difficile de penser que ce n’était pas un clin d’œil de la part du meneur…

Kobe Bryant, roi du « trash talking »

On voit en tout cas Kobe Bryant accepter le défi – pour un montant de 50 000 dollars – en serrant la main de Kyrie Irving tout en prenant quelqu’un à témoin hors cadre. C’est ensuite le « trash talking » qui reprend le dessus, Kobe Bryant rappelant à son disciple qu’il sortait du lycée et n’avait même pas joué dix matchs à la fac.

« Vous vous asseyez et vous lui parlez, c’est comme si ce mec était la personne la plus féroce et la plus guerrière que j’aie jamais côtoyée. Mais en tant que personne, il est pareil », s’est remémoré le meneur.

Même s’il l’a félicité pour sa confiance, la star des Lakers n’avait pas manqué d’ajouter qu’il devrait se préparer à souffrir la prochaine fois que les deux joueurs se retrouveraient en NBA. Quant à ce tête-à-tête, qui n’a finalement jamais eu lieu ? « Ça fera 50 000 dollars pour ma fondation qui seront grandement appréciés », avait conclu Kobe Bryant, avant de prendre le jeune Kyrie sous son aile au fil des années.