Lauri Markkanen veut rebondir après sa saison ratée

Outre cette fin de saison abrupte, Lauri Markkanen a connu une troisième année bien pourrie. L’intérieur finlandais des Bulls a tout simplement livré son pire exercice en carrière, à moins de 15 points et 6 rebonds.

« J’aurais pu mieux jouer. Peut-être que je n’aurais pas du coup eu un troisième coach pour ma quatrième saison », ironise-t-il dans The Athletic. « J’ai hâte de reprendre la saison prochaine, je pense que je peux faire mon retour. C’est très important. Je dois montrer à tout le monde que je peux rebondir après une saison difficile. »

Limité par des pépins physiques et clairement mal à l’aise dans le système de jeu de Jim Boylen, Lauri Markkanen a graduellement perdu en confiance, et en minutes. Un cercle vicieux.

« Je sais pertinemment que beaucoup de gens ne s’attendent plus à grand-chose de ma part. Bien sûr, mes attentes personnelles sont plus élevées que jamais maintenant. Pour ma quatrième année, je veux jouer à haut niveau et donner tort à toutes ces critiques. »

« Je veux rester à Chicago »

Avec l’arrivée d’Arturas Karnishovas aux manettes, et Billy Donovan sur le banc, les Bulls ont fait peau neuve. Et ça plait à Lauri Markkanen qui y voit une belle bouffée d’air frais et une deuxième chance bienvenue pour se relancer.

« Je suis extrêmement confiant pour cette première année [avec Billy Donovan], d’après une seule conversation. J’apprécie simplement comment il arrive à utiliser les points forts de ses joueurs. Il veut que j’exécute mes actions, en sortie d’écrans. Il a évoqué la possibilité de me placer au poste bas et de m’impliquer dans le jeu offensif. Il m’a demandé où j’aimais avoir la balle et ce que j’aimais faire en général. J’ai hâte de travailler avec lui. Je ne l’ai pas encore rencontré mais j’ai un bon feeling après notre conversation. »

Haut choix de Draft en 2017 (7e choix), Lauri Markkanen a déjà brillé individuellement dans la Grande Ligue. Mais ce fut seulement par séquences. Et encore moins pour porter les Bulls vers les playoffs.

Avec une seule année de contrat restant, le Finlandais pourrait resigner avant le début de la saison prochaine, si les Bulls le lui proposent… « Je veux rester à Chicago sur le long terme, c’est mon objectif principal. Je veux commencer à construire des relations avec les gars, jouer et développer notre alchimie. Quand tu regardes notre équipe sur le papier, on devrait avoir une très bonne équipe. J’ai confiance dans la nouvelle direction prise par la franchise. Avec l’expérience de Coach Donovan, on va être bien. »