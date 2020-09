Etincelant, LeBron James envoie les Lakers en finale NBA

Comme lors du Game 4, Frank Vogel débute la rencontre avec Dwight Howard au poste de pivot mais cette fois ce sont les Nuggets qui sortent des starting blocks. Face à une défense de Los Angeles pas encore dans son match, Denver passe un 7-1 à son adversaire conclu par un 3-points en transition de Gary Harris (12-7). Lors de ce passage, Nikola Jokic retrouve son agressivité du Game 3 mais écope d’une deuxième faute personnelle qui force la main de Mike Malone.

Les Lakers en profitent alors et Anthony Davis (27 points) lance un 14-6 qui donne trois points d’avance à son équipe (21-18). La rentrée de Michael Porter Jr permet toutefois aux Nuggets de retrouver du mordant en attaque. Le rookie dégaine à 3-points sans hésitation sur la tête de Kentavious Caldwell-Pope, avant de se faire une passe décisive à lui même contre la planche pour s’extirper d’une situation délicate. Le momentum reste toutefois du côté des Lakers, grâce à l’agressivité et à l’adresse de la paire Rondo – Caruso, auteur de 14 points dans cette première période (33-30).

LeBron James en mode prédateur

Nikola Jokic revient sur le terrain pour débuter ce deuxième quart temps et se joue facilement d’un JaVale McGee complètement perdu des deux côtés du terrain. Denver reprend d’ailleurs l’avantage mais le pivot serbe retrouve de nouveau le banc après une faute offensive. LeBron James en profite alors pour attaquer Mason Plumlee et Porter Jr sans relâche sur pick & roll. Il se procure quatre lay-up et délivre un caviar à Markieff Morris pour mener un 11-2 qui met les Nuggets dans les cordes (44-36).

Sans Jokic sur le terrain, la défense angeleno porte son attention sur Murray. Le meneur canadien force et quand il lâche la balle ses coéquipiers briquent leurs tirs ouverts, permettant aux Lakers de pousser la balle en transition et de prendre plus de dix points d’avance (53-42). Pour éviter les trappes des Lakers, Jamal Murray parvient à trouver une solution en attaquant son vis à vis plus rapidement mais les Nuggets ratent l’occasion de revenir sous la barre des dix points à la pause (61-51).

Au retour des vestiaires, on apprend que Jamal Murray est touché au genou et les Lakers, sentant leur adversaire meurtri, appuient là où ça fait mal. LeBron James continue de pousser le rythme, la défense monte d’intensité et l’écart atteint les 16 unités (72-56).

Jerami Grant relance Denver

Avec Murray dans le dur et Jokic pas en rythme, ce sont Jerami Grant (20 points, 9 rebonds) et Paul Millsap qui essaient de réveiller Denver. Les deux joueurs marquent trois tirs de loin, Millsap va chercher des points sur la ligne des lancers francs, et voici les Nuggets, avec LeBron sur le banc, de retour à -7 (82-75).

Grant, auteur de 14 points dans la période, insiste toutefois et Denver, comme d’habitude, revient dans ce match ! Cinq points de suite de Jamal Murray terminent un 17-4 qui mettent les deux équipes dos à dos, avant qu’Anthony Davis ne stoppe l’hémorragie d’un tir de loin pour terminer le quart-temps (87-84).

Le King met tout le monde d’accord

À douze minutes d’une nouvelle apparition en Finals, LeBron James prend les choses en mains pour L.A. Intelligemment il chasse Murray et l’attaque en un contre un pour redonner sept points d’avance à son équipe (95-88). Murray et Grant répondent de nouveau pour garder Denver au contact mais la paire James – Davis est impitoyable. LeBron continue d’être agressif des deux côtés du terrain alors qu’un 3-points de Davis termine un 7-0 qui met Los Angeles à +10 (102-92).

Denver ne baisse cependant pas les bras. Ils continuent de cravacher, un 2+1 de Jokic les ramène à -4. mais les détails vont dans le sens des Lakers. Alors que Danny Green fait mouche de loin sur une passe de LeBron James, Jerami Grant voit lui son tir à 3-points faire gamelle. Mais le plus gros problème pour Denver porte toutefois le numéro 23. James prend le match à son compte, et nous sort toute sa panoplie offensive pour marquer neuf points de suite, dont un 3-points assassin avec moins de deux minutes à jouer pour tuer le match (115-103) !

Avec 16 de ses 38 points dans le dernier quart temps, LeBron James scelle l’issue de cette finale de conférence et envoie les Lakers en NBA Finals pour la première fois depuis 2010. Ce sera la 10e finale de LeBron James !!!