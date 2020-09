Tom Thibodeau : « Je n’avais jamais envisagé que Jimmy Butler deviendrait aussi bon »

Il en a fait un grand joueur à Chicago, puis a réussi à le faire venir aux Wolves, Tom Thibodeau continue de suivre de très près l’évolution et le parcours de Jimmy Butler. D’autant qu’il a rejoint l’été dernier le Heat, le giron de Pat Riley, ancien gourou des Knicks et idole du nouveau coach newyorkais.

« Je suis très content pour Jimmy. C’est une super histoire. C’est un gars qui a été drafté en 30e position, et qui s’est amélioré d’année en année » rappelle Thibodeau au New York Post. « Même maintenant, alors qu’il est un All-Star confirmé, il continue de se donner à fond de manière incroyable. Il est très altruiste, et joue pour gagner. Il ne joue pas pour ses stats, et je le savais depuis le départ avec lui« .

Sauf que Thibodeau n’imaginait pas que son ancien joueur atteindrait un tel niveau. « Je n’ai jamais envisagé qu’il deviendrait aussi bon. J’ai toujours pensé qu’il serait un bon joueur. Mais il s’est transformé de lui-même en superstar par son intelligence, son talent et son éthique de travail. C’est un gars qui étudie le jeu en permanence et qui tire le meilleur de ses coéquipiers. »

Sauf qu’à Minnesota, la mayonnaise n’a pas pris… Thibodeau était pourtant là, et comme président/coach, il s’était battu pour créer les « Timber-bulls », mais le passage de Butler a été plus qu’orageux. « Je ne regarde jamais en arrière… Minnesota, c’était Minnesota, et désormais c’est un nouveau chapitre » répond Thibodeau à propos des problèmes relationnels rencontrés par Butler chez les Wolves. « Aujourd’hui pour moi, c’est New York, et je ne pense qu’à ça tout le temps. Comment pouvons-nous nous améliorer ? Comment tirer le meilleur du groupe? J’ai hâte de relever ce défi. »