La Air Jordan 35 débarque le 17 octobre en cinq coloris

Deux semaines après avoir l’avoir mise aux pieds de Jayson Tatum, Jordan Brand a décidé de dévoiler la Jordan 35 sous toutes les coutures, et dans cinq coloris différents, au cours d’un événement en ligne qui a mis l’accent sur l’Eclipse Plate 2.0, ce trou percé sur la Jordan 34 et amélioré sur la 35. On peut y voir désormais les poche Zoom posées à l’avant et à l’arrière de la paire, entre la semelle intérieure en phylon et celle à l’extérieur couverte de motifs à chevrons.

La première paire à sortir sera celle portée par l’ailier celte, baptisée « Center of Gravity », le 27 septembre en Chine et le 17 octobre dans le reste du monde.

Viendront ensuite les coloris « Warrior » rouge et noir le 21 octobre, le mythique « Fire Red » de la Jordan 5, prévu pour le 11 novembre, le « Bayou Boys » de Zion Williamson qu’on attend pour le 30 novembre et le « Morpho » du joueur chinois Guo Ailun qui sera disponible le 24 décembre.